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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۲

در مرکز آموزش‌های هوایی شهید خضرایی؛

پیکر شهید مدافع حرم «مهدی ذاکرحسینی» تشییع شد

پیکر شهید مدافع حرم «مهدی ذاکرحسینی» تشییع شد

آیین تشییع پیکر شهید مدافع حرم «مهدی ذاکرحسینی» صبح امروز در مرکز آموزش‌های هوایی شهید خضرایی نیروی هوایی ارتش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین وداع با پیکر شهید مدافع حرم «مهدی ذاکرحسینی» صبح امروز (یکشنبه، ۱۲ آذرماه) با حضور امیر خلبان مهدی هادیان جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر خلبان علی‌اکبر طالب‌زاده معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش و جمعی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش در مرکز آموزش‌های هوایی شهید خضرایی نیروی هوایی ارتش برگزار شد.

شهید مدافع حرم «مهدی ذاکر حسینی» یکی از شهدای مدافع حرم است که طی روزهای اخیر پیکر مطهرش به همراه پیکرهای ۷ شهید مدافع حرم دیگر به ایران بازگشته بود.

شهید مهدی ذاکر حسینی فرزند امیرعلی در تاریخ ۲۷ شهریورماه سال ۱۳۶۳ در تهران متولد شد. او از رزمندگان لشکر عملیاتی حضرت محمدرسول الله (ص) بود که در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ در حومه شهر حلب سوریه بر اثر حملات موشکی دشمن به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید ذاکر حسینی از تکاوران بسیار شجاع لشکر محمد رسول الله (ص) بود و هنگام شهادت ۳۱ سال سن داشت.

کد مطلب 5956071
هادی رضایی

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