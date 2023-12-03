کاندیداهای ریاست فدراسیون جانبازان به ۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه نام نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان، امین الله مانی و علی کشفیا با حضور در دبیرخانه مجمع، اقدام به ثبت نام و تکمیل مدارک کردند.

با نام نویسی این دو نفر تعداد متقاضیان ریاست در این فدراسیون به ۵ نفر رسید. پیش از این حمید علی صمیمی، هادی رضایی و حسین رضازاده کاندیدای ریاست شده بودند.

نام نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان که از ۳۰ آبان آغاز شده است فردا دوشنبه به پایان می‌رسد.

سید محمد شروین اسبقیان رئیس فعلی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان است. دوره ریاست وی ۲۱ اسفند به پایان می‌رسد. البته اسبقیان یک ماه پیش به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش منصوب شد و عملاً ادامه ریاست وی در این فدراسیون امکان پذیر نیست.