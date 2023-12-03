به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «نقره‌ای» با نام بین‌المللی «Silver» در هفتمین حضور جهانی خود، در فصل جدید جوایز «این دی فست» آمریکا حضور پیدا کرد و حمید صابری نویسنده و کارگردان فیلم، در بخش فیلم کوتاه، جایزه شایستگی این دوره را برای ساخت این فیلم کوتاه دریافت کرد.

جوایز ایندی‌فست از برترین آثار و عوامل اجرایی آن‌ها در رشته‌های مختلف با هدف بهابخشی به خلق اثر و خلاقیت جاری در آن، قدردانی می‌کند.

این رویداد سینمایی در هر فصل برگزیدگان خود را از میان آثار برجسته در حوزه فیلم، تلویزیون، ویدیوگرافی و رسانه‌های جدید می‌شناسد و به آثاری که به معضلات اجتماعی می‌پردازند، نگاه ویژه‌ای دارد.

فیلم «نقره‌ای» که در ژانر اجتماعی ساخته شده است، داستان بازرس خیریه‌ای را روایت می‌کند که برای بررسی وضعیت یکی از درخواست‌دهندگان وارد خانه‌ای شده و درگیر مشکلات خانوادگی آن‌ها می‌شود. رها خدایاری، نازگل شریفی، ندا اسدی، تیام کرمانیان و شیوا اردویی بازیگران «نقره‌ای» هستند.

«لوتریا» نامزد جشنواره کالیفرنیا شد

فیلم سینمایی «لوتریا» به کارگردانی علی عطشانی و تهیه‌کنندگی مشترک مهدی منیری، مهدی منصوری، رعنا نبوی، حامد فیضی دیزجی، صدرا درودیان همایونی، کسری درودیان همایونی که سال گذشته در کشور مکزیک ساخته شد، نامزد جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی سن خوزه ایالت کالیفرنیا شده است.

در توضیحات این جشنواره آمده است: «تمدن‌ها بدون هنر نمی‌توانند شکوفا شوند و فیلم قطعاً به شکل هنری و ادبیات عصر مدرن تبدیل شده است. جشنواره فیلم مستقل سن خوزه امیدوار است مانند گالری هنری باشد که این گنجینه‌های فرهنگی را که بازتاب خلاقیت و دیدگاه‌های گوناگون است، به نمایش می‌گذارد. برنامه‌های این جشنواره فقط بر اساس خواسته‌های بلیت‌فروشی و مخاطبان دیکته نمی‌شود، بلکه فضای امنی برای نمایش فیلم‌هایی است که نه با فرمول محاسبه شده‌اند و نه توسط کمیته‌ای متشکل از مدیران استودیویی که مشتاق کسب سود هستند، ساخته شده‌اند. ماموریت جشنواره فیلم سن خوزه این است که قلمروی جدید و ناشناخته را به نمایش بگذارد، دیدگاه‌های جدید نیروبخش و سبک‌های جدید هیجان‌انگیز را در داستان‌سرایی اراdه دهد و تجربه‌ای اصیل‌تر برای مخاطب فراهم کند و در نهایت، یک جشنواره باکلاس برای یک شهر زیباست. اگرچه بخشی از این جشنواره با نگاهی به مخاطبان جامعه خود برنامه‌ریزی می‌شود، اما همچنین برنامه‌ای ایجاد می‌کند که در بین همتایان خود در صنعت سینما مورد احترام قرار گیرد.»

اختتامیه جشنواره فیلم سن خوزه ١٣ دسامبر برابر با ۲۲ آذرماه در شهر سن خوزه ایالت کالیفرنیا برگزار می‌شود.

همچنین «لوتریا» در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم استرالیا به رقابت با آثاری از سراسر جهان می‌پردازد

جشنواره فیلم استرالیا یک رویداد سالانه است که تنوع سینمای جهان را جشن می‌گیرد. این جشنواره با هدف نشان دادن استعدادهای نوظهور و تثبیت شده در صنعت فیلم جهانی، فیلم‌های ارسالی را از فیلمسازان سراسر جهان می‌پذیرد و فرصت‌هایی را برای فیلمسازان و تهیه‌کنندگان فراهم می‌کند تا آثار سینمایی خود را برای مخاطبان بین‌المللی به نمایش بگذارند. از طریق این جشنواره، شرکت کنندگان این شانس را دارند که با دیگر متخصصان صنعت سینما ارتباط برقرار کنند، بازخورد دریافت کنند و برای کار خود شناخته شوند.

جشنواره فیلم استرالیا دسته‌بندی‌های مختلفی از جمله فیلم‌های بلند، فیلم‌های کوتاه، مستند، انیمیشن و فیلم‌های دانشجویی را برای ارسال آثار ارایه می‌دهد. این رویداد همچنین جوایزی را در بخش‌های مختلف ارائه می‌کند که برتری و نوآوری در سینما را برجسته می‌کند.

اختتامیه جشنواره بین‌المللی فیلم استرالیا ١۵ دسامبر در شهر سیدنی برگزار می‌شود.

فیلمنامه «لوتریا» بر اساس یک داستان واقعی و نوشته علی عطشانی و محمودرضا ثانی است.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: علی عطشانی و محمودرضا ثانی، تهیه‌کنندگان: مهدی منیری، مهدی منصوری، رعنا نبوی، حامد فیضی دیزجی، صدرا و کسری درودیان همایونی، دستیار اول کارگردان: هومن سپنتامهر، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، فیلمبردار: میگل سالیناس، صدابردار: آلن کابالرو، دستیار صدابردار: امانول جارامیو، چهره‌پرداز: فرزانه زردشت، دستیار چهره‌پرداز: آنا کارن آلوارز، دیوید چاوز، گریس سالیناس، گروه کارگردانی: اوریل لاگونا، حمیدرضا میمندی، علی محمودی، تهیه کننده ایران: احسان ولی پورزند، پریسا زهتابیان، تولید ایران: سعید دلاوری، طراح لباس: بیتا عطشانی، دستیار طراح لباس: الناز باقری، ملیکا سادات اسماعیلی، موسیقی: پوریا حیدری، صداگذاری و میکس: نادر بادامچی، بخش فنی: آلبرتو پالاسیوس، کریستوفرلوپز، کریستوفر سالیناس، جاناتان لوی، عکاس: آلکس گنزالس، منشی صحنه: فریدا آیالا، مدیر تولید: موریسیو مورالس، امور بین‌الملل و زیرنویس: امیدعلی چوگانی، طراح هنری: مجری طرح: بیتافیلم تهران، سیدعلی اسماعیلی، حسین بلاش، تهیه شده در: امریکن برایت لایت فیلم پروداکشنز، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای بیتا فیلم تهران: مریم قربانی‌نیا.