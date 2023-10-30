به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «تطبیق» به کارگردانی مهرداد حسنی و تهیه کنندگی حسن محمدی در سی و دومین دوره جشنواره فیلم سنت لوئیس آمریکا به نمایش گذاشته می‌شود.

فیلم کوتاه «تطبیق» کارگردانی مهرداد حسنی و تهیه‌کنندگی حسن محمدی در هفتادمین حضور بین‌المللی خود وارد رقابت این جشنواره مورد تایید آکادمی اسکار شد.

این جشنواره یکی از مهمترین رویدادهای اختصاصی فیلم در جهان به شمار می‌آید که با هدف کاوش در درک بین فرهنگ‌ها از طریق هنر هر ساله از ۹ تا ۱۹ نوامبر که امسال مصادف با ۱۸ تا ۲۸ آبان ماه است، در شهر سنت لوئیس (St. Louis) برگزار می‌شود.

این جشنواره نهمین جشنواره مورد تایید اسکار در کارنامه پخش جهانی فیلم کوتاه «تطبیق» است. این فیلم پیش از این برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کوتاه بوسان، جایزه داوران جشنواره کودک نوجوان شیکاگو بوده و به جشنواره‌های ریندنس انگلستان، اینترفیلم برلین، شورت‌شورتز ژاپن، کورت فستیوالن نروژ، سینه‌لِبو شیلی و جشنواره وین راه یافته بود.

در این فیلم کوتاه معید آسوده، منصور نصیری، فاطمه مرادی، حسن خوشحالت، مریم گلدوز، جمشید بهادری، سیدکاظم حسینی و سیدمحمد رضا حسینی ایفای نقش دارند.

فهرست عوامل فیلم «تطبیق» عبارتند از تهیه کننده: حسن محمدی، کارگردان: مهرداد حسنی، نویسنده: فرزاد احمدی، مدیر فیلمبرداری: پویان آقا بابایی، تدوین: مجید طارمی، طراح چهره پردازی: فریور معیری، صدابردار: سامان شهامت، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، طراح لباس: سپیده دستینه، طراح صحنه: مهرداد حسنی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: مرضیه اکبرنژاد، مدیر تولید: رامین گودرزی، جلوه‌های ویژه میدانی: ایمان کریمیان، جلوه ویژه کامپیوتری: افروز توکلی، منشی صحنه: سید محمدرضا حسینی، دستیاران فیلمبردار: محمدرضا بیات، مهدی چک، اصلان آقابابایی، شایان خسروی، دستیاران صحنه: سید کاظم حسینی، هادی سلطانی فرد، دستیار لباس مهسا محمدی، دستیار صدا: حسین داغلانی، تدوین صدا: معیار سلیمی، دستیار گریم: ساناز قطب، مسئول هنروران: یوسف احمدی، تدارکات امیر رودکی، مهران اکبری، سینه موبیل: جعفر مختاری، دستیاران جلوه‌های ویژه: حمید بیاتی، مرتضی رمضانی، هادی شعبانی، بهزاد سلیمی، حسین ربات میلی، جانشین تهیه‌کننده: مریم آقابابایی، عکاس: مهسا عباسی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، مجری طرح: سعید زمانیان. پخش بین الملل این فیلم کوتاه برعهده کمپانی سینه‌راما به مدیریت نشاط باقری است.

فیلم، تولید موسسه فیلمسازی اتاق‌تاریک است.

۴ جایزه برای «لوتریا» از ۴ جشنواره بین‌المللی

فیلم سینمایی «لوتریا» به کارگردانی علی عطشانی و تهیه‌کنندگی مشترک مهدی منیری، مهدی منصوری، رعنا نبوی، حامد فیضی دیزجی، صدرا درودیان همایونی، کسری درودیان همایونی که سال گذشته در کشور مکزیک فیلمبرداری شد، جایزه بهترین کارگردانی را از ۲ جشنواره بین‌المللی فیلم تریپل استار و جشنواره بین‌المللی فیلم ای گل و جایزه بهترین فیلم را از ۲ جشنواره بین‌المللی فیلم شارجه و جشنواره بین‌المللی فیلم نیجریه از آن خود کرد.

فیلمنامه «لوتریا» بر اساس یک داستان واقعی و نوشته علی عطشانی و محمودرضا ثانی است.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: علی عطشانی بر اساس طرحی از محمودرضا ثانی، تهیه‌کنندگان: مهدی منیری، مهدی منصوری، رعنا نبوی، حامد فیضی دیزجی، صدرا و کسری درودیان همایونی، دستیار اول کارگردان: هومن سپنتامهر، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، فیلمبردار: میگل سالیناس، صدابردار: آلن کابالرو، دستیار صدابردار: امانول جارامیو، چهره‌پرداز: فرزانه زردشت، دستیار چهره‌پرداز: آنا کارن آلوارز، دیوید چاوز، گریس سالیناس، گروه کارگردانی: اوریل لاگونا، حمیدرضا میمندی، علی محمودی، تهیه کننده ایران: احسان ولی پورزند، پریسا زهتابیان، تولید ایران: سعید دلاوری، طراح لباس: بیتا عطشانی، دستیار طراح لباس: الناز باقری، ملیکا سادات اسماعیلی، موسیقی: پوریا حیدری، صداگذاری و میکس: نادر بادامچی، بخش فنی: آلبرتو پالاسیوس، کریستوفر لوپز، کریستوفر سالیناس، جاناتان لوی، عکاس: آلکس گنزالس، منشی صحنه: فریدا آیالا، مدیر تولید: موریسیو مورالس، امور بین‌الملل و زیرنویس: امیدعلی چوگانی، طراح هنری: مجری طرح: بیتافیلم تهران، سیدعلی اسماعیلی، حسین بلاش، تهیه شده در امریکن برایت لایت فیلم پروداکشنز، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای بیتا فیلم تهران: مریم قربانی‌نیا.