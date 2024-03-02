به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، «نغمه برگها» با نام انگلیسی The Song of Flying Leaves محصول مشترک استودیو هورخش و استودیو ارمنستانی، هوشکی فیلم در تور جشنوارهای خود در طول ۱۰ ماه گذشته موفق به حضور در ۴۸ جشنواره بینالمللی و کسب ۱۰ عنوان جایزه شده است. جایزه تماشاگران جشنواره بینالمللی فیلم انیمیشن پاریس (PIAFF)، آخرین جایزهای است که انیمیشن «نغمه برگها» موفق به کسب آن شد.
در کنار این جایزه، ۹ جایزه دیگر شامل زردآلوی طلایی، جایزه بهترین فیلم کوتاه و جایزه گنادی ملکونیان از جشنواره بینالمللی زردآلو طلایی ارمنستان، جایزه بهترین انیمیشن کوتاه از جشنواره فیلم رولان (IFF) برای کودکان و جوانان ارمنستان، ۲ جایزه انیمیشن شعله طلایی و جایزه تولیدکنندگان از جشنواره فیلم فانوس و نور (ICFF) استرالیا، جایزه بزرگ افتخاری جشنواره بینالمللی انیمیشن آجایو پرو، دیپلم افتخار از جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه کورتو لاوره ایتالیا، دیپلم افتخار جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه مکزیک، دیپلم افتخار جشنواره بینالمللی زنان خویشاوند ارمنستان، جایزه ویژه جشنواره بینالمللی فیلم جوانان تائوبا گرجستان از آن این انیمیشن کوتاه شده است.
همکاری مشترک برای ساخت این انیمیشن به دلیل علاقهمندی کارگردان ارمنی آن، آرمینه آندا به سینمای شاعرانه عباس کیارستمی شکل گرفت. علاقهای که به کمک اشکان رهگذر و آرمان رهگذر، تهیهکنندگان ایرانی استودیو هورخش در انیمیشن «نغمه برگها» نمود دیگری از سینمای شاعرانه را پیدا کرد. فیلمنامه انیمیشن کوتاه «نغمه برگها (The Song of Flying Leaves)» توسط رومن بالایان، کارگردان معروف ارمنی به نگارش درآمده است.
این انیمیشن کوتاه ۱۲ دقیقهای که با تکنیک دوبعدی ساخته شده درباره دختری ۱۲ ساله به نام سونا است که در جنگل زندگی میکند و در میان برگها میخوابد. وی در جنگل با پیرمردی آشنا میشود که به او پیشنهاد میدهد تا یک دانش مخفی را یاد بگیرد.
آندا این این انیمیشن را به پدرش تقدیم کرده است.
عوامل «نغمه برگها» عبارتند از: کارگردان و تهیهکننده: آرمینه آندا، تهیهکنندگان مشترک: اشکان رهگذر و آرمان رهگذر، فیلمنامه: آرمینه آندا و رومن بالایان، موسیقی: میکاییل وسکانیان، سرپرست انیمیشن: مریم بنیادی، گرافیک: آنا هاکوپیان، تدوین: کارن باغینیان، روابط بینالملل: طاها مقدمپور، مشاور رسانهای: زهرا نجفی.
«لوتریا» در میشیگان رقابت میکند
همچنین، بر اساس اعلام مشاور رسانهای بیتافیلم، فیلم سینمایی «لوتریا» به کارگردانی علی عطشانی و تهیهکنندگی مشترک مهدی منیری، مهدی منصوری، رعنا نبوی، حامد فیضی دیزجی، صدرا درودیان همایونی، کسری درودیان همایونی در چهل و یکمین حضور جهانی خود در بخش مسابقه بیست و یکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مرکزی میشیگان (CMIFF) با آثاری از سراسر جهان رقابت میکند.
مراسم اختتامیه این جشنواره ۱۴ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با سوم تا هفتم آوریل ۲۰۲۴ در شهر شیکاگو برگزار میشود.
جشنواره بینالمللی فیلم مرکزی میشیگان به منظور گسترش طیف فیلمهای موجود برای نمایش عمومی در اواسط میشیگان و پردیس دانشگاه مرکزی میشیگان طراحی شده است. فیلمهای مستقل، بینالمللی و تولید داخلی در کانون توجه این جشنواره هستند. هر ۲ فیلم کوتاه و بلند به نمایش گذاشته شده است. CMIFF دوست دارد فیلمسازان و فیلمسازانی که برای اولین بار حضور ندارند را برجسته کند.
«لوتریا» تاکنون بیش از ۱۰ جایزه در بخش بهترین فیلم و بهترین کارگردانی جشنوارههای مختلف بینالمللی کسب کرده و در بیش از ۴۰ فستیوال جهانی حضور داشته است. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی نوشته علی عطشانی و محمودرضا ثانی سال گذشته در مکزیک فیلمبرداری شده است.
سایر عوامل این فیلم عبارتند از: نویسندگان فیلمنامه: علی عطشانی و محمودرضا ثانی، تهیهکنندگان: مهدی منیری، مهدی منصوری، رعنا نبوی، حامد فیضی دیزجی، صدرا و کسری درودیان همایونی، دستیار اول کارگردان: هومن سپنتامهر، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، فیلمبردار: میگل سالیناس، صدابردار: آلن کابالرو، دستیار صدابردار: امانول جارامیو، چهرهپرداز: فرزانه زردشت، دستیار چهرهپرداز: آنا کارن آلوارز، دیوید چاوز، گریس سالیناس، گروه کارگردانی: اوریل لاگونا، حمیدرضا میمندی، علی محمودی، تهیه کننده ایران: احسان ولی پورزند، پریسا زهتابیان، تولید ایران: سعید دلاوری، طراح لباس: بیتا عطشانی، دستیار طراح لباس: الناز باقری، ملیکا سادات اسماعیلی، موسیقی: پوریا حیدری، صداگذاری و میکس: نادر بادامچی، بخش فنی: آلبرتو پالاسیوس، کریستوفرلوپز، کریستوفر سالیناس، جاناتان لوی، عکاس: آلکس گنزالس، منشی صحنه: فریدا آیالا، مدیر تولید: موریسیو مورالس، امور بینالملل و زیرنویس: امیدعلی چوگانی، طراح هنری: مجری طرح: بیتافیلم تهران، سیدعلی اسماعیلی، حسین بلاش، تهیه شده در: امریکن برایت لایت فیلم پروداکشنز، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانهای بیتا فیلم تهران: مریم قربانینیا.
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