انبار ۱۳ هزار لیتری روغن موتور در میاندوآب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سردار رحیم جهانبخش افزود: در پی کسب خبری مبنی بر انباشت و توزیع خارج از شبکه مقادیر قابل توجهی روغن موتور توسط یکی از شهروندان در یکی از انبارهای سطح شهرستان میاندوآب، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی شهرستان با انجام تحقیقات اولیه موفق به شناسایی محل شده و با هماهنگی مرجع قضائی طی یک عملیات غافلگیرانه در بازرسی از محل ۱۳ هزار و ۳۶۳ لیتر انواع روغن موتور که به صورت خارج از شبکه انباشت شده بود، کشف کردند.

وی اظهار کرد: طبق اعلام کارشناسان ارزش اقلام کشف شده ۱۴ میلیارد ریال بوده که در این باره یک نفر نیز دستگیر شده است.