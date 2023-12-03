به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آدینه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همفکری و هم‌اندیشی خبرنگاران و اصحاب رسانه در انعکاس فعالیت‌ها و دستاوردهای انقلاب و پیشرفت استان‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی اضافه کرد: رسانه‌ها در قالب محورهای جهاد تبیین، جهاد خدمت و جهاد امید لازم است پیشرفت‌های استان بوشهر در عرصه‌های مختلف در خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، پایگاه‌ها، کانال‌های خبری و فضاهای مجازی منتشر کنند.

مسؤول معاونت فضای مجازی سازمان بسیج مستضعفین افزود: استان بوشهر، ششمین استانی است که جام رسانه امید در آن اجرا می‌شود که در این برنامه اصحاب رسانه پیشرفت‌های استان بوشهر را در ابعاد مختلف منتشر می‌کنند.

آدینه هدف از برگزاری جام رسانه امید را انعکاس پیشرفت‌های استان‌ها بیان کرد و اظهار داشت: این رویداد که برای نخستین بار در کشور در حال برگزاری است در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در انعکاس و بازگو پیشرفت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به مردم است.

وی، وظیفه ذاتی رسانه‌ها، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی را انعکاس خدمات و فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف دانست و بیان کرد: جام رسانه امید در استان‌ها لبیک به بیانات مقام معظم رهبری در جهاد تبیین و بازگو شدن فعالیت‌ها در جامعه است.

مسؤول معاونت فضای مجازی سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه برگزاری جام رسانه امید در همه استان‌ها طراحی شده است، گفت: تاکنون در ۵ استان این برنامه برگزار شده که آخرین آن استان یزد بود و امروز هم در استان بوشهر در حال برگزاری است.

آدینه از برگزاری جام رسانه امید در ۱۶ آذرماه در خوزستان خبر داد و بیان کرد: این برنامه به‌صورت خیلی پُربار و با شکوه برگزار می‌شود و امید می‌رود آن نتیجه‌ای که می‌خواهیم ببریم از پیشرفت استان حاصل شود.

وی بسیج رسانه را مبتکر برگزاری جام رسانه امید دانست و تصریح کرد: دولت از این برنامه حمایت ویژه می‌کند و جهاد امید، جهاد تبیین و جهاد خدمت از ویژه‌محورهای رقابتی پیش‌بینی‌شده در این رویداد است.

مسؤول معاونت فضای مجازی سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: در برنامه جام امید رسانه از همه رسانه‌ها و صاحبان فضای مجازی و کسانی که از ظرفیت انعکاس خبر و رویداد برخوردار هستند از گروه‌ها و احزاب مختلف دعوت می‌شود شرکت کنند.