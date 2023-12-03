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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۲

با صدور پیامی؛

رئیسی درگذشت مرحوم حاج «کاظم فرهاد» را تسلیت گفت

رئیسی درگذشت مرحوم حاج «کاظم فرهاد» را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت مرحوم حاج کاظم فرهاد، پدر بزرگوار شهیدان سرفراز رضا و لیلا فرهاد را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مرحوم حاج «کاظم فرهاد» تصریح کرد: «این پدر فداکار و با ایمان که عزیزان خود را در اثر حمله موشکی بی‌رحمانه رژیم بعثی، تقدیم اسلام و انقلاب کرد و رنج فراق آنان را با بردباری و توسل به خدا تحمل کرد، الگویی درخشان از ایثار و صبوری بوده و نامش در تاریخ زرین دفاع مقدس برای همیشه ماندگار است». متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم حاج کاظم فرهاد، پدر بزرگوار شهیدان سرفراز رضا و لیلا فرهاد، همسر شهیده گرانقدر گوهر دیااحمد شاه‌آبادی و فرزند شهیده والامقام ساره فرهاد، موجب تأثر خاطر گردید. این پدر فداکار و با ایمان که عزیزان خود را در اثر حمله موشکی بی‌رحمانه رژیم بعثی، تقدیم اسلام و انقلاب کرد و رنج فراق آنان را با بردباری و توسل به خدا تحمل کرد، الگویی درخشان از ایثار و صبوری بوده و نامش در تاریخ زرین دفاع مقدس برای همیشه ماندگار است. اینجانب مصیبت وارده را به مردم شهیدپرور استان خوزستان، به ویژه مردم مقاوم دزفول و خانواده مکرم این فقید سعید تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با شهیدان گرانقدرش و برای عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5956671

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