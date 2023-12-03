رئیسی درگذشت مرحوم حاج «کاظم فرهاد» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مرحوم حاج «کاظم فرهاد» تصریح کرد: «این پدر فداکار و با ایمان که عزیزان خود را در اثر حمله موشکی بی‌رحمانه رژیم بعثی، تقدیم اسلام و انقلاب کرد و رنج فراق آنان را با بردباری و توسل به خدا تحمل کرد، الگویی درخشان از ایثار و صبوری بوده و نامش در تاریخ زرین دفاع مقدس برای همیشه ماندگار است». متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم حاج کاظم فرهاد، پدر بزرگوار شهیدان سرفراز رضا و لیلا فرهاد، همسر شهیده گرانقدر گوهر دیااحمد شاه‌آبادی و فرزند شهیده والامقام ساره فرهاد، موجب تأثر خاطر گردید. این پدر فداکار و با ایمان که عزیزان خود را در اثر حمله موشکی بی‌رحمانه رژیم بعثی، تقدیم اسلام و انقلاب کرد و رنج فراق آنان را با بردباری و توسل به خدا تحمل کرد، الگویی درخشان از ایثار و صبوری بوده و نامش در تاریخ زرین دفاع مقدس برای همیشه ماندگار است. اینجانب مصیبت وارده را به مردم شهیدپرور استان خوزستان، به ویژه مردم مقاوم دزفول و خانواده مکرم این فقید سعید تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با شهیدان گرانقدرش و برای عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران