به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی در دیدار سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده انتظامی کشور با حجت‌الاسلام کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار داشت: مردم استان ایلام سابقه درخشانی در دفاع از انقلاب و نظام دارند، هم اکنون نیز به واسطه اربعین سالانه میزبان میلیون‌ها زائر اربعین هستند.

فرمانده انتظامی ایلام با اشاره به خدمات گسترده نیروی انتظامی در اربعین، بیان کرد: خوشبختانه خدمات دهی مطلوب در زمینه امنیت باعث رضایت مندی مقام معظم رهبری شده است.

وی با اشاره به اینکه از در هرجا که نیروی انتظامی ورود می‌کند، مردم نهایت همکاری را دارند، افزود: قرارگاه مقابله با سرقت، مبارزه با مواد مخدر، برخورد با اراذل و اوباش و… از مهمترین مطالبات مردم است که نیروی انتظامی استان به صورت جهادی پای کار است.