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۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۷

مراسم دعای ندبه در کنار پیکر شهید گمنام در بردسکن برگزار شد

مراسم دعای ندبه در کنار پیکر شهید گمنام در بردسکن برگزار شد

بردسکن- مراسم پرفیض دعای ندبه در جوار پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس در بردسکن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پرفیض دعای ندبه صبح جمعه با حضور پرشور مردم شهید پرور بردسکن و در جوار پیکر مطهر یک شهید گمنام به میزبانی حسینیه اعظم جواد الائمه بردسکن برگزار شد.

مطالعه سبک زندگی اخلاقی و رفتاری شهدا

در این مراسم علیرضا جنیدی، فرمانده سپاه ناحیه بردسکن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: اگر به دنبال این هستیم که بدانیم شهدا چگونه به این جایگاه رفیع رسیده اند باید سبک زندگی اخلاقی و رفتاری آنها را مطالعه کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن در ادامه با بیان برنامه‌های مراسم گرامیداشت شهید گمنام مهمان بردسکن افزود: شهید خوشنام تا زمان اذان شرعی در بخش مرکزی و شهر آباد مهمان روستاهای محمدآباد، کلاته نو و کوشه و نیز روستای ظاهر آباد خواهد بود و همزمان با نماز جمعه و وداع با شهید مراسم تشییع باشکوه با حضور امت حزب الله بردسکن از مسجد جامع تا میدان مرکزی شهرستان انجام می‌شود.

کد مطلب 5960685

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