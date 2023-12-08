مراسم دعای ندبه در کنار پیکر شهید گمنام در بردسکن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پرفیض دعای ندبه صبح جمعه با حضور پرشور مردم شهید پرور بردسکن و در جوار پیکر مطهر یک شهید گمنام به میزبانی حسینیه اعظم جواد الائمه بردسکن برگزار شد.

مطالعه سبک زندگی اخلاقی و رفتاری شهدا

در این مراسم علیرضا جنیدی، فرمانده سپاه ناحیه بردسکن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: اگر به دنبال این هستیم که بدانیم شهدا چگونه به این جایگاه رفیع رسیده اند باید سبک زندگی اخلاقی و رفتاری آنها را مطالعه کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن در ادامه با بیان برنامه‌های مراسم گرامیداشت شهید گمنام مهمان بردسکن افزود: شهید خوشنام تا زمان اذان شرعی در بخش مرکزی و شهر آباد مهمان روستاهای محمدآباد، کلاته نو و کوشه و نیز روستای ظاهر آباد خواهد بود و همزمان با نماز جمعه و وداع با شهید مراسم تشییع باشکوه با حضور امت حزب الله بردسکن از مسجد جامع تا میدان مرکزی شهرستان انجام می‌شود.