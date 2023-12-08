به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی عصر جمعه در اولین همایش خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، پیشکسوتان و وابستگان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مشهد اظهار کرد: خروجی ایثار شهدا و تحمل خانوادههای معظم شهدای نیروی دریایی سربلندی نظام در جامعه بینالملل و در همه حوزهها است، آنچه نیروی دریایی در طول چهاردهه عمر انقلاب انجام داد ابتر نشد و جوانان نیروی دریایی افتخار بزرگی را به ارمغان آوردند. ۱۱ ماه کار مطالعاتی سنگین به انجام رسید و برخی حتی میگفتند این کار شدنی نیست.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: با وجود همه سختیها کار با منطق جلو رفت و نتیجه آن چیزی بود که باعث فخر پیشکسوتان نیروی دریایی و همه ملت ایران شد، آنچه به انجام رسید باعث شد تا همه حرفهایی که از هزاران سال پیش تا پهلوی و ربع پهلوی به ما میگفتند، باد هوا شود، باید به دلاورمردان نیروی دریایی دست مریزاد و خدا قوت گفت.
تلاش میکنیم تا در عمق اقیانوس حضور جدی داشته باشیم
وی با بیان اینکه خروجی کار پیشکسوتان نیروی دریایی باعث عزت مردم شد، گفت: ما تلاش میکنیم شناورهای نیروی دریایی و پایگاه شناوری خود را افزایش دهیم تا در عمق اقیانوس حضور جدی داشته باشیم. باید بدانیم پیشکسوتان نیروی دریایی روزی در خلیج فارس بر دهان آمریکاییها و اروپاییها زدند و ناوگروه ۸۶ این کار را در اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس انجام داد.
ایرانی با بیان اینکه ناوگروه ۸۶ آمریکاییها و اروپاییها را در دریا تحقیر کرد، گفت: در اقیانوس آرام با اقتدار به نیروی دریایی فرانسه اعلام کردیم آماده برگزاری رزمایش هستیم، گفتند در اینجا آمادگی نداریم، در اقیانوس هند آماده هستیم، گفتیم همزمان در هند و آرام آمادگی داریم، گفتند نیاز به هماهنگی دارد.
آمریکاییها را در دریا تحقیر کردیم
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: آمریکاییها ما را تحریم کردند و گفتند از پاناما نمیتوانید عبور کنید، هرچند مبنای حرکتی ما این بار عبور از پاناما نبود اما وقتی قانونی پاسخ آنها را دادیم و گفتیم اگر نگذارید از پاناما عبور کنیم، شما هم نمیتوانید از تنگه هرمز عبور کنید، پس از دو هفته با ذلت میتوانید عبور کنید به شرط اینکه قوانین را رعایت کنید اما ما آنها را تحقیر کردیم و گفتیم از ابتدا قصد عبور از پاناما را نداشتیم و میخواستیم از ماژلان عبور کنیم.
وی تصریح کرد: گفتیم ما به دنبال کسب افتخار برای کشور خود هستیم و بدانید شما که خون شهدای ما خروجی آخر آن ظهور غیرتمندانی است که طوفانها را عبور کنند، بدون اینکه خم به ابرو بیاورند. در این سفر ما تولد ۹ نوزاد را جشن گرفتیم، در عزای پدر، مادر و خواهران غیور مردان ناوگروه ۸۶ نشستیم و هر کار کردیم که آنها را برای تولد فرزند یا عزای پدر و مادرشان به کشور برگردانیم، حاضر به بازگشت نشدند.
ظرفیتها به نحوی بود که آماده کمک به دیگران هم بودیم
ایرانی کرد: آنچه در این مأموریت اتفاق افتاد مشابه آن چیزی بود که شما در مأموریتهای قبل تجربه کردید با این تفاوت که آن زمان شما ارتباط نداشتید با خانوادههای خود، ولی در این مأموریت حتی یک لحظه ارتباط خانوادهها با ناوگروه و ناوگروه با خانوادهها قطع نشد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: خداوند را باید شکر کرد که در این مأموریت مشکل خاصی نداشتیم، هرچند دو عمل جراحی در اقیانوس آرام و یک عمل جراحی نیز در اقیانوس اطلس انجام شد؛ ظرفیتها به گونهای پای کار آمده بود که ما حتی یک دانه برنج از هیچ بندری تهیه نکردیم و هر چه آنچه در ایران قابل تهیه بود با خود بردیم و آماده کمک به دیگران هم بودیم.
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