به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری صبح پنجشنبه در ادامه بازدید از طرحهای صنعتی عسلویه اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات دولت، حلوفصل یکی از پروندههای طولانیمدت حقوقی در حوزه صنعت بود که با همکاری قوه قضائیه پس از سالها پیگیری به نتیجه رسید.
وی افزود: این پرونده به اختلافاتی مربوط میشد که حدود ۱۰ تا ۱۵ سال ادامه داشت، اما با پیگیریهای مستمر و دستور رئیس قوه قضائیه، رأی صادره اجرایی شد و این پرونده به سرانجام رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از همراهی مسئولان استان بوشهر تصریح کرد: استاندار، دادستانی و سایر مسئولان ذیربط در تسریع روند اجرای این پرونده همکاری مؤثری داشتند و اکنون تمامی مراحل قضایی آن به پایان رسیده و نقلوانتقالات لازم نیز انجام شده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت نیروی انسانی این مجموعه صنعتی بیان کرد: کارکنان این مجموعه از هفته آینده قراردادهای جدید خود را منعقد خواهند کرد و در پرداخت حقوق و مطالبات آنان هیچگونه وقفهای ایجاد نخواهد شد.
میدری صیانت از امنیت شغلی کارکنان و استمرار پرداخت حقوق آنان را از مهمترین اولویتهای این فرآیند دانست و تأکید کرد: حفظ اشتغال نیروهای انسانی از ابتدا مورد توجه جدی قرار داشت.
وی همچنین از ازسرگیری تولید در این مجموعه صادراتمحور خبر داد و گفت: با تأمین مواد اولیه، فعالیت این واحد صنعتی دوباره آغاز میشود که این اقدام علاوه بر افزایش صادرات، به ارتقای ارزش افزوده و تقویت ظرفیت صنعتی و اقتصادی منطقه کمک خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: حل این پرونده نتیجه وفاق و همدلی میان دستگاههای ملی و استانی بود و نشان داد با همکاری میان بخشهای مختلف میتوان مسائل پیچیده و مزمن حوزه صنعت را نیز برطرف کرد.
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