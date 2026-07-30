به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه ملکزادهفرد اظهار کرد: اعضای مراکز کانون استان اردبیل در طول ماه محرم و صفر، اقدام به ساخت هدایای فرهنگی و هنری کردند تا همزمان با پیادهروی اربعین، به کودکان و نوجوانان زائر ایرانی و عراقی اهدا شود.
وی با بیان اینکه هدف از این برنامه تقویت حس دینی، ترویج معارف نهضت عاشورا و فرهنگ مقاومت است، افزود: اعضای مراکز کانون در کنار مربیان و با مشارکت مشتاقانه مادران خود، بیش از ۱۵۰۰ دستساز شامل جاکلیدی، جامهری، جادستمالی، شالگردن، عروسکهای بومی، آویز خودرو، گیره سر، دستبند، کارتپستال، پرچم و سربند را آماده کردند.
مدیرکل کانون استان اردبیل با اشاره به پیوند این اقدام با فرهنگ ایثار و شهادت گفت: اعضا و مربیان کانون اردبیل، این هدایا را به نام و به یاد کودکان شهید جنگ ۱۲ روزه و رمضان، بهویژه دانشآموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب آماده کردهاند و دستسازههای ارسالی منقوش به نام و تصاویر این شهدای عزیز هستند تا پیام مظلومیت و مقاومت کودکان شهید را به زائران کودک و نوجوان اربعین انتقال دهند.
ملکزادهفرد درباره نحوه توزیع این آثار بیان کرد: بخشی از این هدایا توسط همکاران داوطلب حاضر در این سفر معنوی به عنوان سفیران اربعین کانون در طول مسیر پیادهروی به کودکان زائر ایرانی و عراقی اهدا میشود و بخش دیگری نیز به موکب کانون در مرز تمرچین ارسال شده است تا در میان زائران کودک و نوجوان توزیع گردد.
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