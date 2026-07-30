به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری این زمین‌لرزه ساعت ۱۰ و ۰۹ دقیقه و ۳۵ ثانیه روز چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ در حوالی شهر لالی به ثبت رسید.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۳ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۲.۱۹ درجه عرض شمالی و ۴۹.۰۴ درجه طول شرقی رخ داده است.

بر اساس این گزارش کانون زمین‌لرزه در ۱۶ کیلومتری لالی، ۲۲ کیلومتری گتوند و ۲۳ کیلومتری شوشتر قرار دارد.

همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۱۰۲ کیلومتری اهواز و ۱۵۷ کیلومتری خرم‌آباد به ثبت رسیده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.