حمایت وزارت ورزش برای تامین تجهیزات در تنیس و پدل 

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغبتی که امروز شنبه در نشست خبری فدراسیون تنیس برای معرفی عضو هیات رئیسه انجمن پدل حضور داشت، در مورد این رشته گفت: سال ۸۵ بود که پیشنهاد راهاندازی پدل به وزارت ورزش مطرح شد، وارد کردن یک رشته جدید سخت است اما در جلسه اول تصمیمگیری ما را قانع کرد که حمایتش کنیم و کوتاهترین روند اخذ مجوز را داشت.
وی با تاکید بر اقدامات صورت گرفته برای توسعه پدل و پیوند با صنعت برای توسعه زمینها در لاهیجان و جنوب کشور، تصریح کرد: وقتی مسابقات مصر رفتیم کسی باورش نشد که به مرحله نهایی برویم. این ورزش قابلیت فعالیت هر ۲ جنس را دارد و در مسیر درستی هم هست.
رغبتی یادآور شد: کمیته بین المللی المپیک IOC رویکردش را به سمت رشتههای نوین تغییر داده است، تردید ندارم پدل هم جای خود را باز میکند. بیتردید این رشته رشد می کُند و زمینهای فراهم میشود تا ایران در پدل حرفی برای گفتن داشته باشد.
مشاور وزیر ورزش با تاکید بر اینکه توجه به رشته های محبوب در اولویت وزارت ورزش است، افزود: فوتبال بیشترین توجه را دارد ولی سالهاست جامی نبرده است، پدل این عرصه را به سرعت فتح میکند. تنیس قبل از انقلاب شکوفایی در بازیهای آسیایی داشته و ستارگانی در سطح دنیا معرفی کرده است. الان هم چند سالی است که تنیس جان تازهای گرفته است.
وی با بیان اینکه تنیس با این گستردگی و سرمایهگذاری به مرحلهای رسیده که آسیا هم در سطح جهانی مطرح شده است، گفت: میزبانی های ایران به ۱۰۰۰ نفر شرکتکننده می رسد. تنیس سراسر هزینه است. از خیابان انقلاب به پایین ما زمین تنیس نداشتیم و این ورزش جلوه اشرافی داشته ولی اکنون شرایطی فراهم شده که همه استعدادهای خود را نشان بدهند.
وی تصریح کرد: وسوسه شدیم که ۲ رشته راکتی دیگر را هم به فدراسیون تنیس بدهیم. اسامی رشتهها اسپانیایی و عجیب هستند! رشتههای راکتی برای ما فرصت خوبی فراهم میکند. برای مردم ایران رشته انفرادی مهم است، رشتههای رزمی هم اهمیت زیادی دارند. امیدواریم گسترش رشتههای راکتی بیشتر شود و به زودی حجم زیادی وسایل ورزشی میخریم که سهم خوبی برای تنیس و پدل کنار گذاشتهایم.
رغبتی در بخشی از این نشست خبری در مورد بودجه تخصیصی به تنیس و پدل توضیح داد و گفت: بودجه دولتی ۱۰ تا ۱۵ درصد اضافه می شود و ما ۵۴ فدراسیون و ۱۵۰۰ هیات استانی هم داریم. یک بودجه دومی داریم که هزینه فایده است، آن را سمت بودجههای سوق میدهیم که دستاوردی داشته باشد مثل مدال، مشارکت و ... .
مشاور وزیر ورزش با تاکید بر اینکه از افزایش توجهات مردمی استقبال میکنیم، خاطرنشان کرد: فدراسیون تنیس رشد ۱۰۰۰ درصدی ظرف ۴ سال داشته است. کمک وزارت یکی از آیتمهای ۱۷گانه درآمدزایی است. دولت هم با محدودیتهایی روبهروست و ما هم بودجهگیر هستیم. این کمکها می تواند برای فدراسیون تحول ایجاد کند یا هزینههای معمول را پوشش بدهد.
رغبتی تاکید کرد: فدراسیون تنیس هر آنچه بتواند پیش برود، ما کمک میکنیم. هر فدراسیونی درآمدزایی کند، کمک مضاعف ما را هم خواهد داشت. نمیتوانیم منکر تاثیر تورم و تحریم بر اعزامها بشویم. در این بخش عقب میمانیم و سرعت رشد بودجه کم تر است. دسترسی ما به منابع بین المللی قطع است و آنها به دلیل سیستم باکینگ، بهانه دارند. این منابع را بقیه استفاده میکنند. در فوتبال حداقل ۳۰ میلیون دلار طلب داریم اما قول تجهیزات را به تنیس دادیم.
