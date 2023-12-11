اعزام مبلغان روحانی برای ایام فاطمیه به میناب

حجت‌الاسلام علی اکبر جاهدیان سر گروه تخصصی در شهرستان میناب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در ایام فاطمیه مبلغان با حضور در محله‌های مختلف شهرستان میناب با اجرای برنامه‌های متعدد دینی و مذهبی اقدام به اقامه نماز جماعت در مساجد و مدارس، سخنرانی و روضه خوانی، برپایی روضه های خانگی و حضور در مواکب و ایستگاه های صلواتی جهت اجرای برنامه های متعدد خواهند داشت.

وی بیان داشت: برگزاری جلسات قرآن ویژه دانش آموزان، برگزاری جلسات آموزش و بیان احکام، جلسات آموزش و بیان مسائل خانواده، برگزاری کارگاه های مهارت افزایی با عنوان (معلم جذاب بر اساس سیره پیامبر (ص) ویژه معلمان و طلاب و مبلغان برادر و خواهر مشغول به فعالیت خواهند شد.

حجت الاسلام جاهدیان افزود: مهم‌ترین برنامه این گروه تخصصی، حضور در مدارس و کلاس‌های دانش آموزان در مقاطع مختلف به منظور آشنایی بیش از پیش آنها با معارف اهل بیت (علیهم السلام) و ارتقاء سطح مفاهیم و معارف دینی دانش آموزان است که این اهداف با شیوه‌هایی از جمله اجرای برنامه جذاب چند رسانه‌ای، برگزاری جلسات مستقل پرسش و پاسخ، ارتباط چهره به چهره با دانش آموزان، برپایی اجتماع دانش آموزی با عنوان (سوگواره بضعه الرسول) ویژه دانش آموزان مقطع ابتدائی به همراه مادرانشان و برگزاری مسابقات دنبال می‌شود.

شایان ذکر است، در شهرستان میناب ۴۳۰ هئیت مذهبی و ۸۰۰ مسجد و تکیه برای برپایی ایام فاطمیه فعالیت دارند.