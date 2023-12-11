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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

اعزام مبلغان روحانی برای ایام فاطمیه به میناب

اعزام مبلغان روحانی برای ایام فاطمیه به میناب

میناب - روحانیون و مبلغان آموزش دیده از موسسه دارالزهرا (سلام الله علیها) تحت اشراف دفتر مرحوم حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (قدس سره) طبق سنوات گذشته وارد شهرستان میناب شدند.

حجت‌الاسلام علی اکبر جاهدیان سر گروه تخصصی در شهرستان میناب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در ایام فاطمیه مبلغان با حضور در محله‌های مختلف شهرستان میناب با اجرای برنامه‌های متعدد دینی و مذهبی اقدام به اقامه نماز جماعت در مساجد و مدارس، سخنرانی و روضه خوانی، برپایی روضه های خانگی و حضور در مواکب و ایستگاه های صلواتی جهت اجرای برنامه های متعدد خواهند داشت.

وی بیان داشت: برگزاری جلسات قرآن ویژه دانش آموزان، برگزاری جلسات آموزش و بیان احکام، جلسات آموزش و بیان مسائل خانواده، برگزاری کارگاه های مهارت افزایی با عنوان (معلم جذاب بر اساس سیره پیامبر (ص) ویژه معلمان و طلاب و مبلغان برادر و خواهر مشغول به فعالیت خواهند شد.

حجت الاسلام جاهدیان افزود: مهم‌ترین برنامه این گروه تخصصی، حضور در مدارس و کلاس‌های دانش آموزان در مقاطع مختلف به منظور آشنایی بیش از پیش آنها با معارف اهل بیت (علیهم السلام) و ارتقاء سطح مفاهیم و معارف دینی دانش آموزان است که این اهداف با شیوه‌هایی از جمله اجرای برنامه جذاب چند رسانه‌ای، برگزاری جلسات مستقل پرسش و پاسخ، ارتباط چهره به چهره با دانش آموزان، برپایی اجتماع دانش آموزی با عنوان (سوگواره بضعه الرسول) ویژه دانش آموزان مقطع ابتدائی به همراه مادرانشان و برگزاری مسابقات دنبال می‌شود.

شایان ذکر است، در شهرستان میناب ۴۳۰ هئیت مذهبی و ۸۰۰ مسجد و تکیه برای برپایی ایام فاطمیه فعالیت دارند.

کد مطلب 5963712

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