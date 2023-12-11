به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از حمله‌های جدید به پایگاه اشغالگران آمریکایی در سوریه و شنیده شدن صدای چندین انفجار خبر دادند.

این منابع به المیادین اعلام کردند: چند موشک به پایگاه آمریکا در الشدادی در جنوب حسکه در شمال شرق سوریه شلیک شده است. یکی از موشک‌ها به مقر شبه نظامیان قسد وابسته به واشنگتن در پایگاه الشدادی آمریکا اصابت کرده است.

این منابع از شنیده شدن صدای چند انفجار در داخل پایگاه نظامیان آمریکایی در شهر الشدادی در جنوب حسکه خبر داده و احتمال دادند که این صداها ناشی از حمله پهپادی مقاومت به این پایگاه با چندین موشک باشد.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین از سقوط یک پهپاد آمریکایی در نزدیکی جاده الشدادی به تل جابر در جنوب حسکه در شمال شرق سوریه خبر داد و اعلام کرد که نیروهای آمریکایی حلقه امنیتی در منطقه سقوط این پهپاد در جاده مذکور ایجاد کرده‌اند.

همزمان خبرنگار المیادین از شنیده شدن صدای انفجارهایی در اطراف پایگاه نظامی آمریکا در روستای الخضراء نزدیک به میدان نفتی العمر در حومه شرقی دیرالزور خبر داد.