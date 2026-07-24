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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

تردد روان در محورهای شمالی به جز محور چالوس؛ بندرعباس-لار مسدود است

تردد روان در محورهای شمالی به جز محور چالوس؛ بندرعباس-لار مسدود است

مرکز مدیریت راه‌های کشور با اعلام ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال از انسداد در محور بندرعباس- لار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر مرکز مدیریت راه‌های کشور در اطلاعیه‌ای، وضعیت جوی و تردد در محورهای برون‌شهری را تشریح کرد.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی نشان می‌دهد، ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل بیلقان تا پورکان سنگین است.

همچنین، تردد در محورهای هراز ، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) روان و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

محور بندرعباس - لار محدوده کلمتعلی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین کهورستان، منبع آب، بندرعباس انجام می‌شود.

کد مطلب 6897407
علی فروزانفر

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