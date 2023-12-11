به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با حسین عرنوس نخست وزیر سوریه در تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این ملاقات ضمن با خیر مقدم به نخست وزیر سوریه و هیأت همراه در سفر به جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: معاون اول رئیس جمهور کشورمان نیز سفر جنابعالی را مهم ارزیابی کردند و افزودند که گفت‌وگوهای ثمر بخشی بین طرفین صورت گرفته است.

وی افزود: به طور طبیعی این سفر بعد از دیدار رؤسای جمهور دو کشور در جهت پیگیری واجرایی کردن توافقات بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه یک تحول مهم در روابط است.

امیرعبداللهیان با اشاره به تحولات غزه و فلسطین، حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی را مهمترین عامل تداوم تجاوز این رژیم علیه مردم بی دفاع غزه خواند.

حسین عرنوس نخست وزیر سوریه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات خود با معاون اول رئیس جمهور و دیگر مقامات ایرانی را مفید و سازنده ارزیابی کرد و با اشاره به توافقات صورت گرفته، بر توسعه بیش از پیش مناسبات دو کشور تاکید کرد.

نخست وزیر سوریه افزود: انسجام و وحدت جبهه مقاومت سبب شد، نقشه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای فروپاشی غزه، کوچاندن مردم و نابودی مقاومت نقش برآب شود.