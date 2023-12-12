به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که از زمان تهاجم نظامیانش به نوار غزه، شماری از نظامیان این رژیم با آتش خودی کشته شده‌اند

در بیست و هفتمین روز از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، ارتش این رژیم از کشته شدن دهها تن ازنظامیانش با آتش خودی پرده برداشت و فاش کرد که بیست نظامی از ۱۰۵ نظامی کشته شده در غزه در جریان حمله زمینی بر اثر آتش نیروهای خودی یا حوادث دیگری کشته شده اند.

امروز سه شنبه ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۱۰ درصد از نظامیانی که در غزه کشته شده اند با آتش خودی از پا درآمده اند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: ۱۳ نظامی بر اثر آتش نیروهای خود و هفت نفر دیگر در حوادث مختلف از جمله استفاده از سلاح یا ادوات یا مشکل در تیراندازی کشته شده اند.

وی از اقدامات انجام شده به منظور ممانعت از این روند نیز خبر داد.