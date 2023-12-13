مراسم استقبال از شهید گمنام در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین معنوی و باشکوه استقبال از شهید خوشنام دوران دفاع مقدس سه‌شنبه شب با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان و اقشار مختلف مردم قدرشناس و مؤمن و ولایتمدار گناوه در گلزار مطهر شهدای این شهر برگزار شد.

فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) شهرستان گناوه در این آئین معنوی با تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: این شهید والامقام با حضور پرنور خود فضای شهرستان را نورانی و معطر کرده است.

سرهنگ پاسدار شهسوار حاجی پور افزود: ما به این شهید والامقام اعلام می‌کنیم که در این شهرستان خود را غریبه نداند چرا که این شهرستان، یک شهرستان شهید پرور است.

وی گفت: برادران و خواهران، و مادران پدران حاضر در این شهرستان همگی پدران و مادران و خواهران و برادران شما شهیدان گمنام هستند.

وی بیان کرد: همه باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم و در پیمودن راه آنها استوار گام برداریم.

سخنرانی فرماندار شهرستان گناوه، اجرای دل نوشته، شعر خوانی در وصف شهدا و ایام فاطمیه و مداحی و سینه زنی از سایر بخش‌های این آئین معنوی و باشکوه بود که در جوار شهدای گلگون کفن شهرستان گناوه برگزار شد.

این شهید خوشنام ۴۵ ساله بوده که در عملیات بیت المقدس ۴ به شهادت رسیده است و در منطقه بندی خان شناسایی شده است.

صبح سه شنبه نیز این شهید مهمان مردم بندر ریگ بود و در روز چهارشنبه مدارس شهرستان پذیرای این شهید خواهند بود.

قرار است این شهید در بوشکان شهرستان دشتستان خاکسپاری و تدفین شود.