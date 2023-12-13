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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۶:۴۶

مراسم استقبال از شهید گمنام در گناوه برگزار شد

مراسم استقبال از شهید گمنام در گناوه برگزار شد

گناوه- آئین استقبال از شهید خوشنام دوران دفاع مقدس با حضور باشکوه مسئولان، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم گناوه در گلزار مطهر شهدای این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین معنوی و باشکوه استقبال از شهید خوشنام دوران دفاع مقدس سه‌شنبه شب با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان و اقشار مختلف مردم قدرشناس و مؤمن و ولایتمدار گناوه در گلزار مطهر شهدای این شهر برگزار شد.

فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) شهرستان گناوه در این آئین معنوی با تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: این شهید والامقام با حضور پرنور خود فضای شهرستان را نورانی و معطر کرده است.

سرهنگ پاسدار شهسوار حاجی پور افزود: ما به این شهید والامقام اعلام می‌کنیم که در این شهرستان خود را غریبه نداند چرا که این شهرستان، یک شهرستان شهید پرور است.

مراسم استقبال از شهید گمنام در گناوه برگزار شد

وی گفت: برادران و خواهران، و مادران پدران حاضر در این شهرستان همگی پدران و مادران و خواهران و برادران شما شهیدان گمنام هستند.

وی بیان کرد: همه باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم و در پیمودن راه آنها استوار گام برداریم.

مراسم استقبال از شهید گمنام در گناوه برگزار شد

سخنرانی فرماندار شهرستان گناوه، اجرای دل نوشته، شعر خوانی در وصف شهدا و ایام فاطمیه و مداحی و سینه زنی از سایر بخش‌های این آئین معنوی و باشکوه بود که در جوار شهدای گلگون کفن شهرستان گناوه برگزار شد.

مراسم استقبال از شهید گمنام در گناوه برگزار شد

مراسم استقبال از شهید گمنام در گناوه برگزار شد

این شهید خوشنام ۴۵ ساله بوده که در عملیات بیت المقدس ۴ به شهادت رسیده است و در منطقه بندی خان شناسایی شده است.

مراسم استقبال از شهید گمنام در گناوه برگزار شد

صبح سه شنبه نیز این شهید مهمان مردم بندر ریگ بود و در روز چهارشنبه مدارس شهرستان پذیرای این شهید خواهند بود.

قرار است این شهید در بوشکان شهرستان دشتستان خاکسپاری و تدفین شود.

مراسم استقبال از شهید گمنام در گناوه برگزار شد

مراسم استقبال از شهید گمنام در گناوه برگزار شد

کد مطلب 5965359

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