به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مجید فروزنده، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در خصوص تولیدات این شرکت و کاربرد آنها گفت: محصولات تولیدی ما که دارای گواهی ثبت اختراع هستند، عمدتاً در حوزه مکانیزه کردن باغ و نخلستان‌ها کاربرد دارند. یکی از تولیدات ما دستگاه گرده افشان درخت نخل است که کار سنتی گرده افشانی را کنار گذاشته و آن را به روش نوین انجام می‌دهد.

وی، گرده‌افشانی را یک فرایند پرهزینه و پراسترس خواند و تصریح کرد: در فصل گرده‌افشانی، تعداد کارگران حرفه‌ای کم می‌شود و باغداران به دردسر می‌افتند. اما این دستگاه، مشکل پیدا کردن کارگر را نیز حل کرده و هزینه‌های گرده‌افشانی را که به روش سنتی به ازای هر درخت ۱۰۰ هزار تومان است کاهش می‌دهد. این دستگاه همچنین راندمان کار را نیز بالا می‌برد، چون در روش سنتی باید حداقل چهار یا پنج مرتبه از هر درخت نخل بالا بروند تا گرده‌افشانی کنند اما به دلیل هزینه‌بر بودن، فقط یکبار این کار را انجام می‌دهند.

این فعال فناور افزود: به کمک محصول تولیدی ما می‌توان پنج یا شش مرتبه و بدون هیچ‌گونه مزاحمتی، گرده‌افشانی کرد. این دستگاه همچنین لوله‌های بلند کربنی دارد که تا ارتفاع ۱۲ تا ۱۴ متری درختان را نیز گرده‌افشانی می‌کند.

فروزنده، گرده‌افشان و دستگاه بالابر درخت نخل را بزرگترین دستاورد این شرکت عنوان و در خصوص حجم اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم این شرکت گفت: به طور مستقیم پنج نفر را تحت اشتغال‌زایی قرار داده‌ایم و به طور غیرمستقیم نیز برای ۱۵ نفر شغل ایجاد کرده‌ایم.

وی درباره خدمات این مجموعه یا محصول تولیدی آن در حوزه آبادانی و پیشرفت خاطرنشان کرد: در مناطق کمتر برخوردار استقبال ویژه‌ای از دستگاه ما صورت گرفته است، زیرا به کمک آن می‌توان فعالیت‌های سخت کشاورزی را خیلی راحت انجام داد؛ همچنین ما هزینه‌های باغداران عمده مالک در داخل کشور را به شدت کاهش داده‌ایم.