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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۵۵

آنکارا:تاکنون ۱۰۴۷ شهروند ترکیه و قبرس شمالی از غزه تخلیه شده‌اند

آنکارا:تاکنون ۱۰۴۷ شهروند ترکیه و قبرس شمالی از غزه تخلیه شده‌اند

وزارت امور خارجه ترکیه امروز اعلام کرد که از هشتم اکتبر تاکنون ۱۰۴۷ شهروند ترکیه و قبرس شمالی از غزه تخلیه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بنا بر اعلام اونجو کچلی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، از هشتم اکتبر تاکنون ۱۰۴۷ شهروند ترکیه و قبرس شمالی از غزه تخلیه شده‌ اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: این افراد در مرز رفح مصر مورد استقبال دیپلمات‌ ها قرار گرفته و از طریق زمینی به قاهره و از آن‌ جا نیز از مسیر هوایی به استانبول بازگردانده می‌ شوند.

اونجو کچلی در ادامه نوشت که تلاش‌ ها برای تخلیه امن تمامی شهروندان ترکیه از نوار غزه در اسرع وقت ادامه دارد.

این در حالیست که وی 12 آذر ماه سال جاری نیز با انتشار بیانیه‌ ای در این ارتباط اعلام کرده بود که ۱۴۲ شهروند این کشور و بستگان آنها از غزه به مصر منتقل شدند.

کد مطلب 5966267

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