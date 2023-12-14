کودک کشی افتخار دشمنان انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سلامی ظهر امروز پنج شنبه در اجلاسیه نهایی کنگره ملی ۱۰ هزار شهید آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در دفاع مقدس همه دشمنان دست در دست هم داده بودند تا نور اسلام را خاموش کنند، افزود: دشمن می‌خواست تا ما در میدان آنها باشیم و هر چیزی که آنها برای ما در نظر گرفته‌اند را زندگی کنیم، آنها می‌خواستند ما را ضعیف نگه دارند ولی مجاهدت حضرت امام و مقاومت مردم اجازه نداد دشمن دست از پا دراز کنند.

سردار سلامی با اشاره به اینکه لشکر ۳۱ عاشورا نقش تاریخی و ابدی از خود و مقاومت ساخت، گفت: همیشه سپاه بهترین فرماندهان را در دفاع مقدس داشته است.

وی با اشاره به اینکه شهید باکری فرماندهی بود که خلوص و تواضع و نبوغ فراوان داشت، افزود: فرماندهان بسیار خوبی در سپاه عاشورا راهنما و فرمانده شدند که این حماسه‌ها را حفظ کنند.

فرمانده سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه شهدا ما را به قله عزت و افتخار رساندند، گفت: شهدا به ما ایران شکت ناپذیر، ایران مقتدر، در حال پیشرفت، ایرانی که از صخره‌های سخت اقتصادی عبور کرده، ایرانی که تهاجم فرهنگی را ساقط کرد، هدیه کردند.

وی ادامه داد: خانواده‌های شهدا کوه صبر و استقامت هستند که زیباترین جلوه‌های ایثار را نشان دادند و چشم و چراغ و نورچشم ملت ایران هستند و به واسطه آنها ایران سربلند قوی، پرافتخار، محبوب و معتبر شده است.

وی گفت: آرایش نظامی و قدرت مردمی ایران در برابر دشمن شکل گرفت و تماماً در مقابل آنها ایستادند؛ در جغرافیای جهان جایی برای ملت‌های ضعیف نیست و باید قدرتمندانه برای آرمان‌های خود ایستاد و شهدای ما همین کار را کردند.

وی با بیان اینکه شهیدان عامل هستی، بقا، حیات و تأمین حیات ما و صخره‌های مستحکم هستند ادامه داد: ایران در حال پیشرفت بوده و قدرتمند شده است و به برکت خون شهدا که به ما ایران قوی تحویل دادند و رفتند.

سردار سلامی با بیان اینکه اکنون در بین ملت‌های جهان نفرت عمومی از آنها به وجود آمده است، ادامه داد: همه ملت‌ها به میدان حمایت از فلسطین و اعلام انزجار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی آمده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمنان همچنان دنبال این هستند که ملت‌های مسلمان را از حقوق خود محروم کنند، گفت: آنها می‌خواهند همانند فلسطین سرزمین‌های مسلمانان را اشغال کنند، نمونه آن حمله به غزه و بمباران این سرزمین است و بیمارستان‌ها را به میدان جنگ تبدیل کرده و خانه‌ها بمباران می‌کنند.

فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال نوشتن نسخه زوال خود هستند، گفت: نفرت جهانی نسبت به صهیونیست‌ها دیگر مسلمان و غیرمسلمان نمی‌شناسد.

وی سپس در خصوص شهدای آذربایجان نیز گفت: شهدای این سرزمین همانند ستاره درخشان در کهکشان عظمت این خطه می‌درخشند؛ شهدایی همچون شهید باکری یک کوه از معرفت و تواضع بود.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین افتخار این سرزمین وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی است که شخصیت ایشان ریشه عمیقی در این سرزمین دارد، گفت: رهبر معظم انقلاب آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی که میراث ماندگار مجاهدت رهبر کبیر انقلاب اسلامی است را برای نجات بشریت از ظلم ظالمان و جنگ با جاهلان مدرن، هدایت می‌کنند.

وی ابراز کرد: مردمان آذربایجان مردمان حماسه، وفاداری، ایثار و فداکاری هستند؛ ۱۰ هزار شهید گلگون کفن و جوان این سرزمین با بدرقه همسران و پدران و مادران راهی دفاع مقدس شدند.