ترخیص ۵۷ آمبولانس طی ۴۸ ساعت در گمرک بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: بعضی از کالاهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور دارای مشکلاتی مانند نوع اسناد، اظهار اسناد و تشخیص اصالت کالا هستند و برای اینکه در گمرکات رسوب نکند و نیاز فوری و فوتی کشور در ابعاد مختلف را برآورده کنند دستورات ویژه و خاص تری را برای ترخیص آن‌ها صادر می‌کنیم.

وی با تاکید بر تسریع در فرایند قانونی ترخیص ۵۷ دستگاه آمبولانس مدرن وارداتی در گمرکات کشور گفت: گزارشی در مورد آمبولانس‌های در گمرک مانده با مشکلات یاد شده به سازمان استاندارد رسید که پس از بررسی‌های صورت گرفته دستور ترخیص آمبولانس‌های وارداتی در گمرکات را به مدیران کل استاندارد در استان‌های مرزی ابلاغ کردیم که این آمبولانس‌ها به سرعت ترخیص شوند.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد تعداد قابل توجهی از ۵۷ آمبولانس ترخیص شده، از گمرک بوشهر بود که ظرف ۴۸ ساعت ترخیص شد.