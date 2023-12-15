وقوع تصادف در جاده قیدار - ابهر ۲ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش تقی‌لو با بیان اینکه این حادثه در ساعت ۲۲:۳۶ پنجشنبه شب روی داد گفت: محل حادثه جاده قیدار به ابهر اطراف کینه ورس گزارش شده است که این تصادف هفت نفر مصدوم و ۲ نفر فوتی داشته است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان عنوان کرد: تعداد کدهای اعزامی به محل حادثه برای کمک و یاری و ۲ کد شامل کد یک ابهر و کد دوتپه بود.

تقی‌لو اضافه کرد: در پی تصادف سه دستگاه خودرو، ۲ مصدوم حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان الغدیر ابهر انتقال داده شدند.

وی گفت: ۲ نفر فوتی خانم ۴۵ و ۲۵ ساله در صحنه حادثه و سه نفر هم از اعزام به بیمارستان امتناع کردند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: همشهریان توجه داشته باشند زمانیکه در جاده حادثه رخ می‌دهند اولین گام مؤثر برای نجات جان مصدومین تماس با شماره ۱۱۵ مرکز فوریت‌های پزشکی است.