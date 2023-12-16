به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه در سوگ ریحان در بخش‌های فرهنگی و خدمات‌رسانی به شهروندان منطقه چهارده تهران شنبه ۲۵ آذر جنب فرهنگسرای اخلاق برپا می‌شود.

برپایی ایستگاه کودک شامل ساخت کاردستی، پرچم فاطمی، پخت نان، ایستگاه رادیو فاطمی شامل خوانش متون ادبی پیرامون زندگی و شخصیت والای حضرت زهرا (سلام الله علیها)، مداحی و مرثیه سرایی، برپایی ایستگاه نوجوانی در قالب برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع شهادت دخت گرامی نبی مکرم اسلام همراه با اهدای جوایز،، طبخ و توزیع آش رشته و عدسی به تعداد ۳۰۰۰ هزار پرس، ایستگاه صلواتی چای روضه، توزیع نان و خرما و فعالیت‌های جهادی از جمله برنامه‌های ویژه برنامه در سوگ ریحان است.

این برنامه با مشارکت خیرین و هیئات مذهبی همراه با اجرای نوجوانان منطقه چهارده برگزار می‌شود.

علاقمندان برای حضور در این ویژه برنامه می‌توانند امروز شنبه ۲۵ آذر از ساعت ۱۴ تا ۲۰ به فرهنگسرای اخلاق واقع در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب پارک گلزار، شماره ۲۴ مراجعه کنند.