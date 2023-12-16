درگیری شدید رزمندگان فلسطینی با متجاوزان در محورهای مختلف غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نیروهای مقاومت فلسطین به ایستادگی خود برابر نظامیان اشغالگر در محورهای مختلف نوار غزه ادامه می‌دهند. در همین راستا درگیری‌های شدیدی میان رزمندگان فلسطین و عناصر متجاوز در منطقه تل الزعتر واقع در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه رخ داده است.

دامنه این درگیری‌ها به منطقه شیخ رضوان واقع در شمال غرب شهر غزه نیز کشیده شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با تجاوز به این باریکه اقدام به حملات توپخانه ای گسترده علیه منطقه شیخ رضوان با هدف پوشش دادن عناصر صهیونیست کرده است.

گروهان‌های قدس روز گذشته اعلام کرد ۲ تانک ارتش رژیم صهیونیستی را در محور شیخ رضوان در غرب غزه با راکت‌های ضدزره تاندوم هدف قرار داده است.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی در پی پایان مهلت آتش بس موقت، تلاش کرده است که در عملیات نظامی خود علیه غزه به دستاوردی حداقلی دست یابد تا در مذاکرات آتی تبادل اسرا با حماس دست برتر را داشته باشد، اما به نظر می‌رسد شکست‌ها و تلفات بالای نظامی صهیونیست‌ها در روزهای اخیر بار دیگر آنها را به تن دادن به شروط مقاومت فلسطین در تبادل اسرا مجبور سازد.

در روزهای اخیر نیز صهیونیست‌ها به طور جدی برای مخفی نگه داشتن ناکامی‌ها و تلفات بالای نظامی، با انتشار تصاویری از غیر نظامیان فلسطینی مدعی شده اند که این افراد از نیروهای مقاومت فلسطین هستند!

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز روز گذشته اذعان کرد که نیروهای این رژیم در نوار غزه ضرباتی سخت و دردناک دریافت کردند.

دانیل هاگاری تصریح کرد: ما در غزه بهای بسیار سنگینی پرداخت می‌کنیم اما اهداف ما یعنی نابودی حماس و بازگرداندن اسرا ثابت است و گزینه دیگری نداریم.

هاگاری افزود: از ابتدای جنگ گفتیم که ماموریتی سخت و طولانی در پیش داریم.