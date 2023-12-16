هلاکت ۲۰ نظامی صهیونیست در نبرد با مقاومت در شجاعیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی به هلاکت شماری از نظامیان این رژیم در درگیری با نیروهای مقاومت در غزه اذعان کردند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: در جریان درگیری هفته اخیر در شجاعیه در غزه، ۲۰ نظامی اسراییلی کشته شدند.

همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی اذعان کردند که یک بالگرد حامل نظامیان زخمی شده رژیم صهیونیستی در ورزشگاهی در نزدیکی بیمارستانی در قدس اشغالی بر زمین نشسته است.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای از حمله کماندوهای این رژیم به چند مدرسه در محله الرمال در شهر غزه به زعم استفاده حماس از آنها به عنوان مخفیگاه شد.

از سوی دیگر گردانهای قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: رزمندگان ما مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در منطقه جحرالدیک با خمپاره هدف قرار دادند.