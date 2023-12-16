باقری با قائم مقام وزارت امور خارجه عربستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان و الخریجی قائم مقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی در حاشیه نخستین نشست کمیته مشترک ایران، عربستان و چین عصر روز جمعه ۲۴ آذرماه در پکن دیدار و گفتگو کردند.

دو طرف در این دیدار با مرور روابط دوجانبه و روند پیشرفت همکاری‌ها طی ۹ ماه گذشته از استمرار رایزنی‌ها در سطوح عالی و کاری و در موضوعات مورد علاقه طرفین استقبال کرده و بر افزایش تعاملات دوجانبه تاکید کردند.

طرفین در این دیدار بر توقف هرچه سریع‌تر حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لزوم کمک رسانی فوری به مردم مظلوم فلسطین تاکید کردند.