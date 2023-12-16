  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۱

باقری با قائم مقام وزارت امور خارجه عربستان دیدار کرد

باقری با قائم مقام وزارت امور خارجه عربستان دیدار کرد

معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان و الخریجی قائم مقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی در حاشیه نشست کمیته مشترک ایران، عربستان و چین در پکن دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان و الخریجی قائم مقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی در حاشیه نخستین نشست کمیته مشترک ایران، عربستان و چین عصر روز جمعه ۲۴ آذرماه در پکن دیدار و گفتگو کردند.

دو طرف در این دیدار با مرور روابط دوجانبه و روند پیشرفت همکاری‌ها طی ۹ ماه گذشته از استمرار رایزنی‌ها در سطوح عالی و کاری و در موضوعات مورد علاقه طرفین استقبال کرده و بر افزایش تعاملات دوجانبه تاکید کردند.

طرفین در این دیدار بر توقف هرچه سریع‌تر حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لزوم کمک رسانی فوری به مردم مظلوم فلسطین تاکید کردند.

کد مطلب 5967879
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها