توزیع بسته غذایی به مناسبت شب یلدا در بیجار

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمد میرزایی صبح شنبه در سومین جلسه مشارکت‌های مردمی که با موضوع پویش یلدای مهربانی برگزار شد، اظهار کرد: اداره بهزیستی بیجار در نظر دارد به مناسبت نزدیک شدن شب یلدا بسته‌های غذایی نیازمندان تحت پوشش خود را تأمین کند.

وی ضمن قدردانی از حضور در جلسات مربوط به طرح‌های حمایتی از نیازمندان، به ارائه گزارشی از عملکرد مشارکت در مناسبت‌های مختلف سال‌جاری پرداخت و گفت: خیرین، اصناف و مؤسسات خیریه برای حمایت از نیازمندان و شاد کردن دل آنها لازم است همواره حامی و یاریگر باشند و با پیوستن به این پویش در این امر خیر مشارکت داشته باشند.

وی از اعتماد خیرین و مردم نیکوکار شهرستان به عنوان پشتوانه و سرمایه بهزیستی نام برد و افزود: بهزیستی باید با عملکرد درست و شفاف این سرمایه‌ها را حفظ کند.

گفتنی است، این جلسه با حضور اکثریت اعضای شورا، مؤسسات خیریه، مراکز مثبت و نماینده خیرین در سالن اجتماعات اداره بهزیستی تشکیل شد.

همچنین در ادامه، حاضرین جلسه نظرات خود را در خصوص برگزاری پویش یلدای مهربانی از جمله استفاده از تبلیغات محیطی و فضای مجازی در راستای جلب و جذب مشارکت، دعوت از دهیاران و اعضای شورای بخش در راستای جلب مشارکت بیشتر ارائه دادند.