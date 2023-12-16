تیم ملی فوتسال روسیه وارد شهرستان لار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کاروان تیم ملی فوتسال روسیه ظهر امروز با استقبال ویژه مسئولان شهرستان لار و فدراسیون فوتبال وارد کشورمان شدند.

اعضای تیم ملی روسیه که قرار است دو دیدار دوستانه با تیم ملی فوتسال روسیه در شهرستان لار برگزار کنند پس از ورود به فرودگاه این شهر مورد استقبال با دسته‌های گل و سوغاتی قرار گرفتند.

دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتسال ایران مقابل روسیه در شهرستان لار برگزار می‌شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* بازی اول: ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲

* بازی دوم: ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲

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