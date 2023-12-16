حادثه خطرناک در شمال فلسطین اشغالی/ یک صهیونیست به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از حادثه امنیتی جدید در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

منابع صهیونیست اعلام کردند که ناظر نظامی، اجازه بیان جزییات حادثه خطرناک رخ داده در نزدیکی مرکز المناره در شمال فلسطین اشغالی را نمی دهد.

این منابع بیان کردند: در حادثه شمال یک نفر کشته شده است و شماری زخمی شدند که حال یک نفر به شدت وخیم است و از او قطع امید شده است.

همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که پهپاد حزب الله با دقت به هدف خود اصابت کرده است.

این در حالی است که توپخانه رژیم صهیونیستی اطراف شهرک یارین در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

در همین حال، خبرنگار نظامی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرد که حادثه امروز در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی، حادثه‌ای بزرگ و خطرناک بوده است.

وی تاکید کرد که حزب الله بخش کوچکی از توان نظامی خود را بکار گرفته و زیرساخت‌های نظامی قدرتمندی دارد و در صورت بالاگرفتن درگیری با آن، قطعا تلفات رژیم صهیونیستی در شمال بیشتر خواهد شد.

رسانه های رژیم صهیونسیتی تاکید کردند که یک بالگرد یگان نجات ۶۶۹ شماری از مجروحان را از پایگاه رامیم به بیمارستان رمبام در حیفا انتقال داده است.