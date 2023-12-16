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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۷

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس اعلام کرد؛

تعمیرات اساسی در نیروگاه بندرعباس آغاز شد

تعمیرات اساسی در نیروگاه بندرعباس آغاز شد

بندرعباس - مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از آغاز تعمیرات اساسی واحد شماره یک بخار این نیروگاه خبر داد و گفت: پس از وارد مدار شدن این واحد، ۲۸۰ مگاوات‌ساعت انرژی به شبکه سراسری افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش محمودی هدف تعمیرات اساسی این واحد را رفع موانع تولید در جهت بالا بردن کارکرد و افزایش تولید و آمادگی برای دوره تابستان آینده عنوان کرد و افزود: طبق برنامه زمان‌بندی مدت زمان انجام این عملیات ۱۲۰ روز است.

وی بیان کرد: در برنامه عملیاتی واحد یک بخار نیروگاه بندرعباس، اجرای فعالیت‌های استاندارد تعمیرات اساسی واحد بخار، تهیه متریال و مواد اولیه ( ساخت و نصبPressure Part، ساخت و دمونتاژ و مونتاژ لوله‌های اکونومایزرتأمین و تعویض اکسپنشن‌ها و ورق‌های دیواره لانگستروم و جی. آر.فن و بازسازی بدنه بویلر تعمیرات لانگستروم‌ها، تعمیر سکتور پلیت،تعویض سیل، گریتینگ‌ها، تأمین و تعویض موردی پره‌های توربین LP ردیف ششم انجام می‌شود.

محمودی اضافه کرد: دمونتاژ و مونتاژ عایق‌های پوسته توربین و اصلاح و بازسازی موردی عایق‌های معیوب، شستشوی شیمیایی، واترجت، تعویض لوله‌های کندانسور و تعمیرات نشت‌یابی آن، ترمیم تیوب‌شیت و پلاگ کردن تیوب‌های معیوب هیترهای فشار قوی و شستشوی شیمیایی هیترهای فشارقوی، تعویض ریهیت استاپ‌والوهای توربین، خرید تجهیزات و اجرای پروژه کنترل سطح هیترها و تجهیزات و اجرای پروژه اصلاح سیستم مانیتورینگ و کنترل دما و فشار فیدپمپ‌ها، تعمیرات الکتریکال روتور و استاتور ژنراتور در این بازه زمانی ۱۲۰ روزه انجام خواهد شد.

نیروگاه بندرعباس با دارابودن چهار واحد بخار و ۲ واحد گازی به‌ظرفیت یکهزار و ۳۲۰ مگاوات نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفا می‌کند.

کد مطلب 5968312

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