تعمیرات اساسی در نیروگاه بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش محمودی هدف تعمیرات اساسی این واحد را رفع موانع تولید در جهت بالا بردن کارکرد و افزایش تولید و آمادگی برای دوره تابستان آینده عنوان کرد و افزود: طبق برنامه زمان‌بندی مدت زمان انجام این عملیات ۱۲۰ روز است.

وی بیان کرد: در برنامه عملیاتی واحد یک بخار نیروگاه بندرعباس، اجرای فعالیت‌های استاندارد تعمیرات اساسی واحد بخار، تهیه متریال و مواد اولیه ( ساخت و نصبPressure Part، ساخت و دمونتاژ و مونتاژ لوله‌های اکونومایزر)، تأمین و تعویض اکسپنشن‌ها و ورق‌های دیواره لانگستروم و جی. آر.فن و بازسازی بدنه بویلر تعمیرات لانگستروم‌ها، تعمیر سکتور پلیت،تعویض سیل، گریتینگ‌ها، تأمین و تعویض موردی پره‌های توربین LP ردیف ششم انجام می‌شود.

محمودی اضافه کرد: دمونتاژ و مونتاژ عایق‌های پوسته توربین و اصلاح و بازسازی موردی عایق‌های معیوب، شستشوی شیمیایی، واترجت، تعویض لوله‌های کندانسور و تعمیرات نشت‌یابی آن، ترمیم تیوب‌شیت و پلاگ کردن تیوب‌های معیوب هیترهای فشار قوی و شستشوی شیمیایی هیترهای فشارقوی، تعویض ریهیت استاپ‌والوهای توربین، خرید تجهیزات و اجرای پروژه کنترل سطح هیترها و تجهیزات و اجرای پروژه اصلاح سیستم مانیتورینگ و کنترل دما و فشار فیدپمپ‌ها، تعمیرات الکتریکال روتور و استاتور ژنراتور در این بازه زمانی ۱۲۰ روزه انجام خواهد شد.

نیروگاه بندرعباس با دارابودن چهار واحد بخار و ۲ واحد گازی به‌ظرفیت یکهزار و ۳۲۰ مگاوات نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفا می‌کند.