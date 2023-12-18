به گزارش خبرنگار مهر از صبح امروز اختلال سراسری در شبکه توزیع سوخت ایجاد شده است. پیگیری خبرنگار مهر از مسؤولان وزارت نفت حاکی از آن است که این مشکل تا ساعات آینده بر طرف می‌شود اما هنوز علت این امر مشخص نیست. گفته می‌شود اگر حمله سایبری صورت گرفته باشد با توجه به اینکه شبکه توزیع سوخت به صورت آفلاین کار می‌کند بنزین با نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

۱۰:۴۵ هرگونه افزایش قیمت نفت تکذیب می‌شود

وزارت نفت از مردم خواست تا بازگشت شرایط عادی مردم به جایگاه‌های عرضه سوخت مراجعه نکنند؛ همچنین وزارت نفت هر گونه شایعه تغییر قیمت را تکذیب کرد.

۱۰:۴۶ سعی می‌کنیم تا پایان امروز مشکل فنی جایگاه‌ها بر طرف شود

جلیل سالاری معاون وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: امروز چالشی را در مسیر کارت خوان‌های برخی از جایگاه عرضه سوخت در سراسر کشور داشتیم که طبق پیگیری‌های ما ۶۰ درصد جایگاه را شامل می‌شد.

وی ادامه داد: ما از تجربه گذشته استفاده کردیم و برای اینکه اخلال ایجاد نشود فرایند ارتباط را با جایگاه‌هایی که دچار مشکل شده بودند قطع کردیم.

سالاری تصریح کرد: با تشکیل تیم‌های فنی که هم اکنون به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند تا سوخت رسانی را به صورت دستی فعال کنند سعی داریم تا ساعات آینده همه مجاری عرضه را فعال کنیم.

به گفته این مقام مسؤول سیستم سوخت رسانی به صورت آفلاین است و هیچ گونه مشکلی در سهمیه سوخت کارت‌ها ایجاد نمی‌شود و به محض برطرف شدن مشکل دوباره سهمیه‌ها برقرار خواهد شد.

وی از مردم در خواست کرد تا کمتر به جایگاه‌ها مراجعه کنند تا مشکل برطرف شود.

سالاری خاطرنشان کرد: هم اکنون روی مشکل تمرکز داریم و سعی داریم جایگاه‌هایی که بیشترین متقاضی را دارند فعال کنیم تا عرضه سوخت متوقف نشود.

۱۰:۵۰ فعالیت تیم‌های فنی در برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت

گزارش میدانی خبرنگار مهر از برخی جایگاه عرضه سوخت حاکی از آن است که جایگاه‌هایی که دچار مشکل شده‌اند تعطیل شده‌اند و تیم‌های فنی مشغول کار روی جایگاه‌ها هستند.

هم اکنون برخی از وسایل نقلیه پشت جایگاه منتظر سوخت گیری هستند. که به گفته مسئولان حاضر در جایگاه عرضه سوخت این مشکل تا ساعات آینده بر طرف می‌شود.

۱۰:۵۱ جایگاه‌های عرضه سوخت جاده‌ای مشغول به کارند

پیگیری‌های صورت گرفته از نحوه عرضه سوخت در جایگاه‌های بین شهری حاکی از آن است که عمده مشکل در جایگاه‌های شهری رخ داده و جایگاه‌های بین شهری مشغول خدمت رسانی هستند.

۱۰:۵۵ رئیس صنف جایگاه داران: اختلال ایجاد شده به دلیل مشکلات فنی است

رئیس صنف جایگاه داران عرضه سوخت اعلام کرده است اختلال ایجاد شده در جایگاه‌های سوخت به دلیل مشکل فنی بوده و هرگونه شایعه افزایش قیمت بنزین تکذیب می‌شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون تیم‌های فنی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی مشغول راه اندازی جایگاه‌ها به صورت دستی هستند.

۱۱:۵۴ اطلاعیه شرکت ملی پخش: اختلال بنزینی توطئه معاندان بود

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرح زیر است:

«به اطلاع عموم هموطنان شریف ایران می‌رساند نظر به بروز اختلال فنی در بعضی از جایگاه‌های عرضه سوخت کشور ناشی از توطئه معاندان برای تحت‌الشعاع قرار دادن رفاه و آسایش مردم، تا اطلاع ثانوی عرضه فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های عرضه سوخت، به صورت آفلاین انجام خواهد شد.

شایان ذکر است کارشناسان و کارگروه‌های تخصصی در حال رفع مشکل هستند و تا ساعاتی دیگر همه جایگاه‌ها به وضع عادی بازخواهد گشت و روند سوخت‌گیری عادی خواهد شد.

شایان یادآوری است سهمیه سوخت هم‌میهنان در کارت سوخت آنها محفوظ است و پس از رفع مشکل قابل استفاده خواهد بود.»

۱۱:۵۵ حمله سایبری رژیم صهیونیستی به جایگاه‌های سوخت

۱۲:۰۰ کدام جایگاه‌ها در سراسر کشور فعال است

استان اردبیل

اردبیل:

۱- آذربایجان

۲- عبدالهی زارع

۳- مائده

۴- آفتاب

۵- مولایی

۶- دنیادیده ۱

۷- فتحی

پارس آباد:

۱- شرکتی سابق

۲- اصلاندوز

۳- ورزند

بیله سوار:

۱- پولادلو

۲- گوگ تپه

۳- سردار بنده

خلخال:

۱- شرکتی سابق

مشگین شهر:

۱- خلیلی

گرمی:

۱- محمدنیا

۲- جوانبخت

استان خراسان جنوبی

محمدرضا عابدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختلال ایجاد شده در سامانه سوخت اظهار کرد: این اختلال سراسری بوده و تا کنون ۲۵ درصد جایگاه‌های سوخت استان به مدار بازگشته است.

به گفته وی در پی اختلال در جایگاه‌های عرضه سوخت کارگروه‌های تخصصی برای رفع اختلال در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشکیل شده است و تا زمان رفع مشکل و اتصال دوباره سامانه سوخت، توزیع فرآورده‌های نفتی به‌صورت آفلاین انجام خواهد شد.

وی بیان داشت: سهمیه سوخت هم‌میهنان در کارت سوخت آنها محفوظ است و پس از رفع مشکل قابل استفاده خواهد بود.

استان لرستان

علیشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل به وجود آمده در تعدادی از جایگاه‌های عرضه سوخت کشور و همچنین لرستان، اظهار داشت: رفع این مشکل از سوی اکیپ‌های شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ جایگاه عرضه سوخت در استان فعال است و مردم می‌توانند از آنها استفاده کنند، گفت: جایگاه عرضه سوخت «زاگرس» در خیابان شریعتی خرم‌آباد فعال بوده و مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.

سخنگو و مدیر روابط‌عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی لرستان با تأکید بر اینکه این اختلال به وجود آمده به‌صورت نرم‌افزاری بوده است، افزود: در حال حاضر تمام نیروهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اکیپ شده‌اند تا به تمام جایگاه‌های عرضه سوخت در استان مراجعه و آنهایی که غیرفعال شده‌اند را فعلاً از طریق «بای پد» و «دستی» فعال نگه دارند.

استان مازندران

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری در پی اختلال در برخی از جایگاه‌های توزیع سوخت ترابری لیست جایگاه‌های فعال در منطقه را اعلام کرد.

ساری:

جایگاه شهید اسماعیلی میدان امام

جایگاه حاج قاسم کلانتری راهبند شهدای محراب

جایگاه بابالحوائج کمربندی جنوبی

جایگاه واثقی کمربندی شرقی

جایگاه یساری بلوار طالقانی

جایگاه آرمان نادری ابتدای جاده ساری به نکا

قائمشهر:

جایگاه محمد علی عنایت زاده جاده بابل به قائمشهر

جایگاه آرتاویل جاده کیاکلا

جایگاه قلی نژاد جاده جویبار

سوادکوه:

جایگاه اردشیری شیرگاه

جایگاه اسدی زیراب

جایگاه علیپور پل سفید

جایگاه گدوک جاده فیروزکوه

جایگاه آلاشت شهر آلاشت

آمل:

جایگاه پلور جاده هراز

جایگاه نارنجستان جاده هراز

جایگاه عالی نژاد جاده محمود آباد

جایگاه ایمانی شهر آمل

جایگاه نوایی شهر آمل

نکا:

جایگاه ولی نژاد جاده زاغمرز

بهشهر:

جایگاه نیالا روستای نیالا

بابل:

جایگاه قلی تبار

جایگاه حمیدیان کمربندی بابل به بابلسر

جایگاه ایمانی جاده بابل به آمل

استان قزوین

عباس کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح امروز دوشنبه شاهد اختلال در عرضه سوخت یارانه‌ای در جایگاه‌های استان قزوین هستیم.

وی افزود: در همان ساعات اولیه کمیته مدیریت بحران در استانداری تشکیل و تیم‌هایی برای راه اندازی دستی پمپ‌های بنزین در سطح استان قزوین فعال شدند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین تاکید کرد: هم اکنون در برخی جایگاه‌های استان قزوین عرضه سوخت بنزین با قیمت ۳ هزار تومان به صورت دستی در حال انجام است.

وی بیان کرد: هم اکنون در شهر قزوین جایگاه‌های سوخت بنزین در پمپ بنزین مقامی در بلوار آیت الله خامنه ای و شهدای مدافع حرم شهرک کوثر به صورت آزاد فعال هستند.

کاظمی ادامه داد: جایگاه سوخت سمیر در اتوبان قزوین کرج و روبروی شهر محمدیه نیز در حال خدمات رسانی به مردم است.

وی عنوان کرد: جایگاه سوخت طالبی در آبیک و چهل چشمه آبگرم نیز هم اکنون به صورت دستی برای ارائه بنزین آزاد به مردم مشکلی ندارند.

معاون استاندار قزوین اضافه کرد: تلاش برای راه اندازی جایگاه‌های سوخت پر مراجعه و مناطق شلوغ قزوین ادامه دارد و تلاش می‌کنیم به زودی جایگاه‌های سوخت دیگر نیز به چرخه خدمات دهی به مردم اضافه شوند.

وی تاکید کرد: شایعاتی مانند گران شدن قیمت بنزین کذب محض است و مردم در این شرایط با حفظ آرامش خود به هیچ شایعه‌ای توجه نکنند.

استان زنجان

حمید حبیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ساعت ۹.۴۵ دقیقه صبح امروز (دوشنبه) سامانه هوشمند عرضه سوخت در سطح کشور و به تبع آن در سطح استان دچار اختلال شد، گفت: از ۶۷ جایگاه سوخت استان ۶۵ جایگاه با مشکل عرضه سوخت مواجه شد.

وی با بیان اینکه ۲۰ گروه فنی برای رفع اصلاح مشکل به وجود آمده به جایگاه‌ها اعزام شدند، افزود: موضوع اختلال در عرضه سوخت، سراسری اما در برخی جایگاه‌ها رخ داده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان گفت: با توجه به روند موجود، مشکل عرضه سوخت در جایگاه‌های سوخت تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر رفع خواهد شد.

حبیبی از شهروندان زنجانی درخواست کرد در صورت عدم نیاز فوری برای دریافت سوخت خودروها تا قبل از ساعت ۱۲ از مراجعه به جایگاه‌ها خودداری کنند.

استان قم

اسامی ۱۴ جایگاه فعال و آماده سوخت رسانی به شرح زیر است:

۱- مهتاب

۲- مهراد

۳- الماس

۴- غدیر

۵- صفاشهر

۶- جمهوری

۷- خاکفرج

۸- پردیسان

۹- بهشتی

۱۰- شهرداری

۱۱- بلوار غدیر

۱۲- راه ابریشم

۱۳- کویر سرخ

۱۴- پاچیان

بوشهر

رفع مشکل در ۲۵ درصد از جایگاه‌های استان بوشهر

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر گفت: مشکل در ۲۵ درصد از جایگاه‌های استان رفع شده و در سریع‌ترین زمان، مشکل بقیه جایگاه‌ها نیز رفع می‌شود.

مهرداد بیوکی اظهار داشت: به دنبال اختلال در سیستم برخی از جایگاه‌های سوخت استان بوشهر، تلاش جدی برای رفع مشکل در حال انجام است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر اضافه کرد: مشکل در ۲۵ درصد جایگاه‌های استان رفع شده و در سریع‌ترین زمان، مشکل بقیه جایگاه‌ها نیز رفع می‌شود.

وی با بیان اینکه از شهروندان می‌خواهیم نگران نباشند افزود: این اختلال هیچ ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد.

ایلام

۷ جایگاه سوخت در ایلام فعال است

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان ایلام گفت: ۷ جایگاه سوخت در ایلام فعال است.

پرویز ایدون اظهار داشت: از ۵۰ جایگاه در استان ایلام ۷ جایگاه فعال است که ۳ جایگاه در شهر ایلام ۴ جایگاه دیگر در شهرهای شباب موسیان مهران و دهلران فعال هستند که به تدریج مابقی وصل می‌شوند.

وی عنوان کرد: فعلاً هر خودروی شخصی می‌تواند ۴۰ لیتر بنزین به صورت آزاد با قیمت ۳ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی گفت: ماشین‌های گازوئیلی هم ۱۰۰ لیتر سهمیه دارد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایلام عنوان کرد این تصمیم موقت است و به زودی مشکل حل می‌شود.

اصفهان

۸۳ جایگاه سوخت در اصفهان فعال است/۲۴۹ جایگاه در حال فعال سازی

سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان اصفهان گفت: ۸۳ جایگاه سوخت از ۳۳۲ جایگاه فعال در استان اصفهان بنزین عرضه می‌کنند و ۲۴۹ جایگاه در دست فعال سازی است.

بهمن علیپور در خصوص آخرین وضعیت جایگاه‌های عرضه سوخت استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان دارای ۳۶۱ جایگاه عرضه سوخت است.

وی افزود: ٣٣٢ جایگاه قبل از این هک فعال بوده و در حال حاضر ۸۳ جایگاه در دو نسخه فعال هستند.

سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان اصفهان ادامه داد: تعداد ٣٣ جایگاه در خود اصفهان در حال حاضر فعال است.

وی تصریح کرد: همکاران برای بررسی وضعیت به جایگاه‌ها اعزام شده‌اند و ساعت به ساعت به تعداد آنها اضافه می‌شود.

علیپور تصریح کرد: افزایش نرخ بنزین اصلاً صحت ندارد.

آذربایجان غربی

۲۵ جایگاه سوخت در ارومیه و شمال آذربایجان غربی وارد مدار شد

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارومیه گفت: از ۱۲۴ جایگاه سوخت در منطقه شمال استان ۲۵ جایگاه وارد مدار شد.

احمد مجرد افزود: هم اکنون ۲۵ جایگاه سوخت در حال خدمت رسانی است و این آمار در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه جایگاه‌های سوخت در ارومیه و شمال استان به صورت دستی به زودی آماده خدمت رسانی می‌شود، افزود: تا یک الی دو ساعت آینده همه جایگاه‌های سوخت منطقه به مرحله خدمت رسانی می رسند.

مجرد با بیان اینکه هم اکنون در ۲۵ جایگاه سوخت به صورت آزاد به فروش می‌رسد، گفت: با رفع مشکل جایگاه‌ها اقدام به فروش سوخت به صورت یارانه‌ای خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارومیه اضافه کرد: تیم‌های فنی به صورت دستی در حال بازگرداندن جایگاه‌ها به مدار هستند.

۱۳:۰۵ اطلاعیه سازمان پدافند غیر عامل: نمی‌توان ادعای دشمن را تأیید کرد

روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از لحظات اولیه بروز اختلال در سامانه هوشمند توزیع سوخت، تیم‌های واکنش اضطراری وزارت نفت با همکاری مجموعه پدافند غیرعامل وارد عمل شده و تصمیم‌های لازم جهت رفع اختلال و استمرار خدمات زیرساخت سوخت صورت گرفت.

با توجه به رعایت الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل، در تمامی سکوهای سوخت رسانی امکان سوخت رسانی به صورت دستی و خارج از شبکه وجود دارد و مشکل سوخت رسانی در برخی سکوها تا پایان امروز برطرف می‌شود و اختلال سامانه هوشمند سوخت نیز ظرف روزهای آینده برطرف می‌گردد.

در خصوص دلایل بروز اختلال، سازمان پدافند غیرعامل کشور تمام گزینه‌های محتمل از جمله نفوذ و هک را در نظر و تحت بررسی دارد اما در شرایط فعلی نمی‌توان ادعاهای مطرح شده دشمن را تأیید کرد.

۱۳:۱۱ رئیس جمهور: نسبت به رفع فوری اختلال در برخی جایگاه‌های سوخت اقدام کنید

«حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور به «جواد اوجی» وزیر نفت دستور داد ضمن بررسی علت وقوع اختلال در عرضه سوخت در برخی جایگاه‌های سوخت‌رسانی، به نحو مقتضی نسبت به رفع فوری اختلال پیش آمده اقدام کند.

رئیس‌جمهور همچنین وزیر نفت را موظف کرد نسبت به «اطلاع‌رسانی مناسب و به موقع» به مردم اقدام نماید.

۱۳:۵۴ و زیر نفت: ۱۶۲۵ جایگاه در سراسر کشور فعال هستند / سهمیه‌ها محفوظ می‌ماند

وزیر نفت با حضور در جایگاه بهار شیراز تهران با اشاره به مشکل ایجاد شده در عرضه سوخت که از صبح امروز رخ داد گفت: ساعت از ۱۰ گذشته بود که مطلع شدیم جایگاه‌های عرضه سوخت به صورت پراکنده در سراسر کشور دچار حمله سایبری شدند.

وی ادامه داد: زمانی که این اتفاق رخ داد ستاد بحران سریع با حضور مدیران وزارت نفت تشکیل جلسه داد و با توجه به تجربه قبلی که در سال ۱۴۰۰ داشتیم سامانه به صورت آفلاین شروع کرد به خدمت رسانی کردن.

اوجی خاطرنشان کرد: تا کنون ۱۶۲۵ جایگاه سوخت در سراسر کشور عملیات سوخت رسانی را انجام می‌دهند مابقی جایگاه‌ها نیز تا ساعت آینده به صورت دستی فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه از مردم به منظور همراهی شأن تشکر می‌کنیم تصریح کرد: امروز مشکل برطرف خواهد شد و این موضوع که شایعه شده قیمت بنزین قرار است افزایش یابد تکذیب می‌شود.

۱۳:۵۵ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش: تا ۲ ساعت آینده تمامی جایگاه‌ها به صورت آفلاین وارد مدار خواهند شد

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار داشت: تا این لحظه ۱۸۰۰ جایگاه عرضه سوخت از مجموع ۴۳۰۰ جایگاه، به‌مدار بهره برداری وارد شده‌اند و با توجه به سرعت گرفتن ورود جایگاه‌ها به مدار بهره‌برداری، تا ۲ ساعت آینده تمامی جایگاه‌ها به صورت آفلاین وارد مدار خواهند شد.

وی افزود: مردم در سوخت‌گیری با نرخ ۳۰۰۰ تومانی بنزین که نرخ آزاد است هیچ مشکلی در سراسر کشور ندارند، اما با تمهیداتی که اندیشیده شده، عرضه بنزین ۱۵۰۰ تومانی در برخی جایگاه‌ها آغاز شده و مردم با کارت‌های سوخت خود در این جایگاه‌ها در حال دریافت بنزین ۱۵۰۰ تومانی هستند.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: با هماهنگی و تعامل وزارت نفت و سازمان پدافند غیرعامل، بازگشت سامانه هوشمند سوخت به مدار در دستور کار قرار گرفته و با توجه به ضرورت دقت نظر در این زمینه، ممکن است به تدریج و طی چند روز، سامانه هوشمند به وضعیت سابق بازگردد.

وی ادامه داد: علت بروز این رخداد در دست بررسی است و شرایط ایمن در کل نظام عرضه و توزیع سوخت کشور هم‌اکنون حاکم است، مردم هیچ نگرانی بابت کمبود یا قیمت عرضه سوخت نداشته باشند و تا زمان بازگشت سامانه هوشمند سوخت به روال سابق، بنزین بدون مشکل و بدون وقفه به مردم عرضه خواهد شد.

۱۵:۴۰ استفاده از کارت سوخت در یک جایگاه

جلیل سالاری مدیر عامل شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی گفت: تعداد جایگاه‌های موجود در کشور ۴۲۰۰ جایگاه است که اکنون ۲۴۰۰ جایگاه فعال شده است و سایر جایگاه‌های سوخت نیز در حال فعال شدن هستند.

وی ادامه داد: از ۴۲۰۰ جایگاه سوخت در همان ساعات ابتدایی ۶۰ درصد دچار اختلال شدند و سایر جایگاه‌های سوخت به سمتی هدایت شدند که چالشی برای آنها وجود نداشته باشد.

به گفته این مقام مسؤول پس از ایجاد اختلال در سامانه سوخت به سمت نظام غیر سهمیه بندی حرکت کردیم به طوری که مردم بتوانند از سوخت به صورت غیر کارت و با نرخ آزاد استفاده کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون با برطرف شدن مشکل استفاده از کارت سوخت به صورت پایلوت در یک جایگاه سوخت در حال انجام است و در صورت موفقیت آمیز بودن آن را به سایر جایگاه‌های سوخت ابلاغ می‌کنیم.

سالاری در پاسخ به این سوال که زمان دقیق این حمله سایبری مشخص است، گفت: ساعت ۹ صبح در سامانه سوخت اختلال ایجاد شد به همین دلیل ارتباط را قطع کردیم و مجموعه پدافند غیر عامل وارد عمل شدند و ستاد مدیریت بحران شکل گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به اختلال ایجاد شده دستور العمل و ابلاغیه‌هایی را برای مجاری عرضه صادر کردیم و توانستیم از اختلال بیشتر جلوگیری کنیم.

این مقام مسؤول خاطر نشان کرد: تنها بخشی از جایگاه‌های غیر فعال هستند که به صورت لحظه بر تعداد جایگاه‌های فعال کشور افزوده می‌شود.

وی اضافه کرد: تا ساعاتی دیگر تمامی جایگاه‌ها فعال می‌شوند، ضمن آنکه جایگاه‌های سوخت برخی از مناطق به صورت ۱۰۰ درصدی فعال شده‌اند.

به گفته سالاری با طرحی که ارائه شده است امکان سوخت گیری با کارت هوشمند به صورت تدریجی نیز فراهم می‌شود و در صورتی که شرایط فراهم شود امروز و فردا تمامی جایگاه‌ها به حالت عادی باز می‌گردند.

وی اضافه کرد: زمان دقیق این حمله سایبری در دست بررسی است و برای مردم شفاف سازی می‌شود.

سالاری در پاسخ به این سوال که با وجود آفلاین بودن سامانه سوخت چگونه این سایت هک شده است، گفت: با توجه به آفلاین بودن سامانه ظرفیت‌هایی برای آن ایجاد شده ماند ارتباط با نظام پرداخت بانکی مسأله‌ای که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

۱۶:۴۰ حدود ۶۵ درصد جایگاه‌های سوخت فعال هستند

جعفر سالاری نسب مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفت گفت: در حال حاضر ۶۵ درصد از ۴۲۰۰ جایگاه سوخت که از مدار خارج شده بودند را دوباره فعال کردیم و به موازات آن در حال فعال سازی سامانه هستیم.

وی ادامه داد: پس از آنکه تعدادی از این جایگاه‌های عرضه سوخت از مدار خارج شده بودند ما به سرعت وارد عمل شدیم.

به گفته این مقام مسؤول امروز سوخت گیری از طریق نرخ آزاد انجام می‌شود و استفاده از کارت سوخت هم در حال پیگیری هستیم که تا فردا استفاده از کارت سوخت امکان پذیر خواهد شد.

سالاری نسب خاطر نشان کرد: اکنون ۲۷۵۰ جایگاه سوخت در حال خدمت رسانی است که به صورت لحظه‌ای در حال افزایش است و بخشی از آن با کارت سوخت عملیاتی می‌شود.

۱۹:۵۰ بازگشت ۸۵ درصد جایگاه‌ها به شبکه سوخت رسانی

جلیل سالاری در گفت‌وگو با شبکه خبر از بازگشت ۸۵ درصد جایگاه‌ها به شبکه سوخت رسانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر اوایل آغاز به کار دولت سیزدهم نیز شبکه توزیع سوخت سراسر کشور دچار اختلال شده بود.