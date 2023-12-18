به گزارش خبرنگار مهر اسدالله طاهری ظهر دوشنبه در جمع رسانه‌ها در خصوص اختلال فنی صورت گرفته در جایگاه‌های سوخت استان فارس گفت: جایگاه‌ها به صورت دستی در حال بازگردانی جایگاه‌ها به مدار فعالیت هستند و سهمیه سوخت مردم نیز محفوظ خواهد ماند.

وی با بیان اینکه در فاز اول قرار است با فعال‌سازی سوخت‌گیری با نرخ دوم انجام شود از مردم خواست تا فعال شدن تمام جایگاه‌ها به صورت دستی، از ازدحام در جایگاه‌های سوخت جلوگیری کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان فارس در خصوص اسامی جایگاه‌های سوختی که در مدار فعالیت قرار گرفته‌اند نیز گفت: تیم‌ها اعزام شده‌اند و جایگاه‌ها به ترتیب در مدار خدمات‌رسانی به صورت دستی قرار خواهند گرفت و تا ساعتی دیگر مشکل خواهد شد و اسامی جایگاه‌های فعال نیز در خبرهای آتی اعلام خواهد شد.