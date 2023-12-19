به گزارش خبرگزاری مهر، رنکینگ پینگ پنگ بازان دنیا در ماه دسامبر پس از پایان رقابت‌های فیدر ایتالیا منتشر شد و هر چهار پینگ پنگ باز کشورمان در این مسابقات صعود قابل توجهی در رنکینگ داشتند.

نوشاد عالمیان که رنکینگ ۵۶ دنیا را در اختیار داشت و در مسابقات فیدر توانست به جمع ۸ بازیکن برتر رقابت‌ها صعود کند با ۳ پله صعود در جایگاه ۵۳ دنیا قرار گرفت.

امیرحسین هدایی دیگر ملی پوش حاضر در این رقابت‌ها با ۵ پله صعود در مکان ۱۱۲ دنیا جای گرفت.

نوید شمس پس از درخشش و حضور در جمع ۱۶ بازیکن برتر رقابت‌های فیدر، بیشترین صعود را در رنکینگ داشت و با ۲۶ پله صعود در جایگاه ۲۰۵ جهان قرار گرفت.

نیما عالمیان نیز با ۱۶ پله صعود، مکان ۲۰۸ رنیکنگ برترین پینگ پنگ بازان دنیا را به خود اختصاص داد.

امیرمهدی کشاورزی، ملی پوش جوانان تنیس روی میز ایران نیز پس از حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان با یک پله صعود در جایگاه ۲۰۹ دنیا قرار گرفت.