به گزارش خبرنگار مهر، حسین متولی امروز سه‌شنبه در مراسم تجلیل از فعالان حوزه حمل‌ونقل لرستان ضمن تبریک این هفته به فعالان حوزه حمل‌ونقل و راهداری، اظهار داشت: ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی مرتبط به حوزه حمل‌ونقل است و این حوزه سهم خوبی در بخش اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: تمام فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور به این حوزه مرتبط است.

مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به رابطه مستقیم دو بخش راهداری و حمل‌ونقل، افزود: در صورت تضعیف هر کدام از این بخش‌ها بخش دیگری نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

متولی، توسعه و نگهداری در حوزه راهداری و حمل‌ونقل را مهم دانست و افزود: سه درصد سهم حمل‌ونقل و راهداری کشور مربوط به لرستان است.

وی با اشاره به ۱۲۷ میلیون تردد از طریق پایانه‌های مسافری طی سال گذشته، تصریح کرد: سهم تردد ناوگان سواری بیش از یک میلیارد است.

مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، ادامه داد: بیش از ۵۰۰ میلیون تن جابه‌جایی کالا از طریق شبکه جاده‌ای کشور انجام شده است.

متولی با بیان اینکه بیش از هشت هزار شرکت حمل‌ونقل در کشور فعالیت دارند، گفت: بیش از ۶۵۰ هزار راننده در این شبکه مشغول به ارائه خدمات هستند.

وی با اشاره به نگهداری بیش از ۲۲۰ هزار کیلومتر جاده توسط راهداری، عنوان کرد: در طرح راهداری زمستانه بیش از ۱۲ هزار راهدار و بیش از هزار پایگاه زمستانه فعال هستند.

مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از توسعه و نوسازی ناوگان مسافری اتوبوسی، مینی‌بوس و ون خبر و ادامه داد: این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد.