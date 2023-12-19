امیرعبداللهیان وارد قطر شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیرامور خارجه کشورمان وارد قطر شد.
قرار است وزیرامور خارجه کشورمان در این سفر در خصوص روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقهای با مقامات قطری گفتوگو کند.
همچنین قرار است امیرعبداللهیان با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس دیدار و پیرامون آخرین تحولات غزه گفتوگو کند.
این سفر در استمرار و تکمیل تلاشهای مستمر و فشرده دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران از آغاز جنگ غزه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، پایان دادن به تجاوز ظالمانه رژیم غاصب صهیونیستی علیه غزه، رفع محاصره ظالمانه و ارسال کمکهای انساندوستانه به آن انجام میشود.
تازهترین مقاومت متفاوت و عزتمندانه مبارزان فلسطینی با طوفان الاقصی در حالی وارد هفتاد و پنجمین روز شد که ضربه سهمگینی را به حیثیت برساخته رژیم موقت صهیونیستی زده و چشم انداز امیدوار کننده پیش روی آزادی کشور فلسطین گذاشته است.
پس از عملیات طوفان الاقصی رژیم غاصب صهیونیستی تاکنون نتوانسته به اهداف نظامی و سیاسی خود دست یابد. همچنین آمریکا و همپیمانان آن نیز شکست اخلاقی و سیاسی را برای خود ثبت کرده اند.
پس از عملیات برق آسای طوفان الاقصی پایگاه اجتماعی حماس ارتقا یافته و جبه مقاومت نیر منسجمتر از گذشته شده است.
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