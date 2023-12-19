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۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۱:۲۵

امیرعبداللهیان وارد قطر شد

امیرعبداللهیان وارد قطر شد

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان برای گفت‌وگو در خصوص روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای با مقامات قطری وارد دوحه شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیرامور خارجه کشورمان وارد قطر شد.

قرار است وزیرامور خارجه کشورمان در این سفر در خصوص روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای با مقامات قطری گفت‌وگو کند.

همچنین قرار است امیرعبداللهیان با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس دیدار و پیرامون آخرین تحولات غزه گفت‌وگو کند.

این سفر در استمرار و تکمیل تلاش‌های مستمر و فشرده دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران از آغاز جنگ غزه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، پایان دادن به تجاوز ظالمانه رژیم غاصب صهیونیستی علیه غزه، رفع محاصره ظالمانه و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به آن انجام می‌شود.

تازه‌ترین مقاومت متفاوت و عزتمندانه مبارزان فلسطینی با طوفان الاقصی در حالی وارد هفتاد و پنجمین روز شد که ضربه سهمگینی را به حیثیت برساخته رژیم موقت صهیونیستی زده و چشم انداز امیدوار کننده پیش روی آزادی کشور فلسطین گذاشته است.

پس از عملیات طوفان الاقصی رژیم غاصب صهیونیستی تاکنون نتوانسته به اهداف نظامی و سیاسی خود دست یابد. همچنین آمریکا و همپیمانان آن نیز شکست اخلاقی و سیاسی را برای خود ثبت کرده اند.

پس از عملیات برق آسای طوفان الاقصی پایگاه اجتماعی حماس ارتقا یافته و جبه مقاومت نیر منسجم‌تر از گذشته شده است.

کد مطلب 5971472
نفیسه عبدالهی

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