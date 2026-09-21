رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌ فرهنگی و طبیعی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری در حکم انتصاب علیرضا ایزدی، با اشاره به ماموریتها و ضرورتهای پیشروی مرکز ثبت، حفظ و احیای میراثفرهنگی و طبیعی، بر بازآرایی و انسجامبخشی به ساختارهای تخصصی و استقرار فرآیندهای هماهنگ کاری در این حوزه تاکید کرده است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این حکم، تدوین و ابلاغ شرح وظایف حوزههای تخصصی، تبیین دقیق مسئولیتها و حدود اختیارات مدیران و کارکنان و استقرار فرآیندهای هماهنگ کاری را از جمله انتظارات خود از رئیس جدید این مرکز عنوان کرده است.
صالحیامیری همچنین بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای تخصصی و کارشناسی در چارچوب قوانین و مقررات تاکید کرده و راهبری و ارتقای نظام فنی و اجرایی حفاظت، ثبت و مدیریت عرصه و حریم بناها و محوطههای تاریخی و بافتهای تاریخی شهری و روستایی را از مأموریتهای مهم این مرکز برشمرده است.
در بخش دیگری از این حکم، بر ضرورت توجه همزمان به میراثفرهنگی و طبیعی تاکید شده و از رئیس مرکز خواسته شده است نسبت به ثبت، پاسداری و حفاظت از میراثطبیعی و فرهنگی اهتمام ویژه داشته باشد.
بر این اساس، ایجاد یکپارچگی در فرآیندهای مرتبط با ثبت، حفاظت، مدیریت عرصه و حریم، صیانت از بافتهای تاریخی و پاسداری از میراثطبیعی، از محورهای اصلی مأموریت مرکز ثبت، حفظ و احیای میراثفرهنگی و طبیعی خواهد بود، ماموریتهایی که تحقق آن میتواند زمینهساز ارتقای نظام فنی و اجرایی حفاظت از میراث کشور و افزایش هماهنگی میان بخشهای تخصصی مرتبط شود.
علیرضا ایزدی پیش از این مسئولیت مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، مدیرکل حوزه وزارتی و امور بینالملل، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانهای اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، مرکزی و خوزستان را برعهده داشته است.
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