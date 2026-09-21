فرماندار دشتی: تأمین برق صنایع نیازمند اقدام ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشمبه شب در نشست بررسی مسائل و مشکلات برق کارخانه معدنی اظهار کرد: برق مورد نیاز این کارخانه باید از پست ۴۰۰ کیلوولت درازی تأمین شود و مجموعه برق فارس نیز تلاش دارد فاز نخست برق مورد نیاز کارخانه را تأمین کند تا این مجموعه هرچه سریعتر وارد مدار شود.
وی افزود: تاکنون بالغ بر سه و نیم همت اعتبار برای اجرای این طرح صنعتی و تولیدی هزینه شده است و با توجه به سرمایهگذاری انجام شده، ضروری است الزامات اولیه برای راهاندازی کارخانه هرچه سریعتر فراهم شود.
فرماندار دشتی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور، باید در زمینه برقرسانی به این کارخانه با نگاه حمایتی عمل شود و مجموعه استان و شهرستان آمادگی کامل برای همکاری و رفع موانع موجود را دارند.
مقاتلی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری در شهرستان گفت: حمایت از سرمایهگذاران یکی از برنامههای اصلی مدیریت شهرستان است و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای اجرایی، موانع پیش روی طرحهای سرمایهگذاری و تولیدی برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی کارخانه فروسیلیس علاوه بر بهرهبرداری از سرمایهگذاری انجام شده، میتواند در مسیر توسعه صنعتی شهرستان و ایجاد فرصتهای اقتصادی و اشتغال و نیز امیدآفرینی در شرایط کنونی نقش مؤثری داشته باشد.
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