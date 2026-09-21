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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

رحمانی: حضور مردم در میدان تداوم خط دفاع مقدس است

رحمانی: حضور مردم در میدان تداوم خط دفاع مقدس است

بجنورد- مشاور پارلمانی و امور استان‌های سازمان حج و زیارت گفت: انسجام و وحدت مردم انقلابی و بصیر، بر دهان یاوه‌گویان کوبید و حضور مردم در میدان، همان تداوم خط دفاع مقدس است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رحمانی دوشنبه شب در تجمع مردم انقلابی مرکز خراسان شمالی در میدان شهید اظهار کرد: انسجام و وحدت مردم انقلابی و بصیر بر دهان یاوه‌گویان کوبید و این وحدت و همدلی، مهم‌ترین سرمایه ملی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

وی افزود: مقاومت و ماندن مردم در میدان، حافظ انسجام و وحدت داخلی است و هرچه حضور مردم در صحنه‌های مختلف پررنگ‌تر باشد، توطئه‌های دشمنان خنثی‌تر خواهد شد.

مشاور پارلمانی و امور استان‌های سازمان حج و زیارت تصریح کرد: در سالگرد دفاع مقدس، مردم به میدان آمده‌اند و این همان تداوم خط دفاع مقدس است و این روزها حضور مردم در میدان، نشان‌دهنده پایداری ملت ایران در برابر دشمنان و وفاداری به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی است.

رحمانی بیان کرد: ملت ایران همواره در صحنه‌های حساس حضوری فعال داشته‌اند و این حضور، ضامن امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور است و دشمنان باید بدانند که هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند اراده ملت ایران را متزلزل کند.

کد مطلب 6954335

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