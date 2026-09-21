رحمانی: حضور مردم در میدان تداوم خط دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رحمانی دوشنبه شب در تجمع مردم انقلابی مرکز خراسان شمالی در میدان شهید اظهار کرد: انسجام و وحدت مردم انقلابی و بصیر بر دهان یاوه‌گویان کوبید و این وحدت و همدلی، مهم‌ترین سرمایه ملی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

وی افزود: مقاومت و ماندن مردم در میدان، حافظ انسجام و وحدت داخلی است و هرچه حضور مردم در صحنه‌های مختلف پررنگ‌تر باشد، توطئه‌های دشمنان خنثی‌تر خواهد شد.

مشاور پارلمانی و امور استان‌های سازمان حج و زیارت تصریح کرد: در سالگرد دفاع مقدس، مردم به میدان آمده‌اند و این همان تداوم خط دفاع مقدس است و این روزها حضور مردم در میدان، نشان‌دهنده پایداری ملت ایران در برابر دشمنان و وفاداری به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی است.

رحمانی بیان کرد: ملت ایران همواره در صحنه‌های حساس حضوری فعال داشته‌اند و این حضور، ضامن امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور است و دشمنان باید بدانند که هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند اراده ملت ایران را متزلزل کند.