ماندگاری: «الله‌ اکبر» شعاری که باید در رفتار انسان تجلی پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهدی ماندگاری شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم رشت در میدان شهرداری این شهر، با اشاره به آموزههای قرآن کریم و مکتب اهلبیت(ع) اظهار کرد: همه انسانها دوست دارند بزرگ و عاقل باشند و قرآن کریم انسان عاقل را کسی معرفی میکند که پایان راه را از ابتدا ببیند و آخرت را در محاسبات زندگی خود لحاظ کند.
وی با اشاره به آیه ۱۰ سوره ملک افزود: در قیامت عدهای حسرت میخورند که اگر در دنیا سخن حق را میشنیدند و در آن تعقل میکردند، گرفتار عذاب نمیشدند؛ بنابراین شنیدن آیات قرآن و سخنان اهلبیت(ع) زمانی برای انسان اثرگذار است که همراه با تفکر و تعقل باشد.
سخنران اجتماع مردم رشت با بیان اینکه قرآن، روایات و سخنان عالمان دینی چشم عقل انسان را باز میکند، ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، جوانان و نوجوانانی حضور داشتند که اگرچه از نظر سنی کم بودند، اما از نظر ایمان، بصیرت و تصمیمگیری انسانهایی بزرگ بودند.
ماندگاری با اشاره به حضور هزاران شهید دانشآموز در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: بسیاری از این شهدا حتی دیپلم نگرفته بودند، اما به دلیل ایمان و معرفت، انسانهایی بزرگ بودند و نمونههای ارزشمندی از تربیت قرآنی و انقلابی به شمار میرفتند.
جبههها مملو از انسانهای بزرگ بود
وی با بیان اینکه «جبههها خدا بود و خدا بود و خدا بود»، گفت: رزمندگان دفاع مقدس کسانی بودند که خداوند را در زندگی خود محور قرار داده بودند و به همین دلیل توانستند از بسیاری از تعلقات دنیوی عبور کنند.
حجتالاسلام ماندگاری با استناد به آیه «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ» اظهار کرد: انسانهای بزرگ ابتدا خدا را میبینند و سپس اسباب و عوامل دنیایی را مورد توجه قرار میدهند، اما مشکل انسانهای کوچک این است که ابتدا به عوامل دنیوی تکیه میکنند و بعد سراغ خدا میروند.
وی با اشاره به آیه ۶۴ سوره عنکبوت افزود: قرآن کریم انسانهایی را توصیف میکند که هنگام گرفتار شدن در طوفان، خدا را با اخلاص میخوانند؛ در حالی که انسان مؤمن باید خداوند را در همه شرایط ببیند و یاد خدا تنها به زمان گرفتاری محدود نشود.
ماندگاری «اللهاکبر» را از مهمترین نشانههای خدا محوری دانست و گفت: همه مسلمانان این شعار را بر زبان میآورند، اما شعور «اللهاکبر» آن است که انسان خداوند را بزرگتر از همه قدرتها و تعلقات دنیوی بداند.
وی با اشاره به خاطرهای از شهید عباس بابایی بیان کرد: این شهید در دوران مأموریت خود در آمریکا، هنگام فرا رسیدن وقت نماز به اقامه نماز پرداخت و در پاسخ به پرسش یک مقام نظامی آمریکایی درباره علت این کار، گفت فرماندهای بالاتر از همه فرماندهان دارد و آن خداوند است.
سخنران اجتماع مردم رشت تأکید کرد: اگر «اللهاکبر» در وجود انسان محقق شود، خداوند فرمانده زندگی او خواهد بود و انسان در رفتار و تصمیمهای خود حدود الهی را رعایت خواهد کرد.
انقلاب آمده است انسان را بزرگ کند
وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در تربیت انسانها اظهار کرد: انقلاب اسلامی و مکتب قرآن و اهلبیت(ع) آمدهاند تا انسان را از وابستگی به غیر خدا رها کرده و او را در مسیر رشد و تعالی قرار دهند.
ماندگاری با اشاره به خاطرهای از یک نوجوان بسیجی اسیر در دوران دفاع مقدس گفت: زمانی که خبرنگاران از این نوجوان درباره حضورش در جبهه سؤال کردند، وی در پاسخ گفت: امام خمینی(ره) سن سربازی را پایین نیاورده، سن عاشقی را پایین آورده است.
وی افزود: این جمله نشان میدهد که بزرگ شدن انسان به سن و سال نیست، بلکه به ایمان، معرفت، مسئولیتپذیری و نوع نگاه او به زندگی بستگی دارد.
انسان بزرگ به پاداش آخرت میاندیشد
سخنران اجتماع مردم رشت دومین شاخصه انسان بزرگ را توجه به حساب و کتاب قیامت عنوان کرد و گفت: انسان عاقل میداند که دنیا پایان زندگی نیست و نباید همه آرزوها و پاداشهای خود را در دنیا جستوجو کند.
وی با اشاره به آیه «وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ» افزود: زندگی واقعی و ماندگار در آخرت است و انسان باید در انتخابهای خود، میان لذتهای کوتاهمدت دنیا و سعادت ماندگار آخرت تفاوت قائل شود.
ماندگاری با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی بیان کرد: شهدا زندگی خود را با نگاه آخرتمحور انتخاب کردند و خداوند نیز در قرآن برای آنان جایگاه ویژهای بیان کرده است.
شهدا به دنبال زندگی ماندگار بودند
وی با اشاره به آیه ۶۹ سوره نساء گفت: قرآن کریم برای کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت میکنند، همراهی با پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان را بیان کرده و این نشاندهنده جایگاه والای مسیر بندگی و اطاعت از خداوند است.
ماندگاری همچنین با اشاره به خاطراتی از رزمندگان دفاع مقدس اظهار کرد: بسیاری از شهدا دنیا را کوچک دیدند و پاداش ماندگار را انتخاب کردند؛ زیرا باور داشتند زندگی حقیقی و ماندگار در آخرت است.
انسان بزرگ در برابر طاغوت میایستد
وی سومین شاخصه انسان بزرگ را ایستادگی در برابر طاغوت و جریانهای مخالف ارزشهای الهی دانست و گفت: انسان مؤمن باید در زندگی خود مرزبندی روشنی با طاغوت داشته باشد و در مسیر توحید و ارزشهای الهی حرکت کند.
سخنران اجتماع مردم رشت با اشاره به فرهنگ مقاومت و ایستادگی ملت ایران افزود: اگر انسان خدا را بزرگ بداند، در برابر قدرتهای مادی مرعوب نمیشود و معیار تصمیمگیری او رضایت خداوند خواهد بود.
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