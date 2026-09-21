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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

«خاتون بم» تحت حمایت سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان قرار گرفت

«خاتون بم» تحت حمایت سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان قرار گرفت

کرمان-معاون سیاسی و اجتماعی استاندارکرمان از واگذاری پشتیبانی تیم فوتبال خاتون بم به سازمان همیاری شهرداری‌های کرمان خبر داد و گفت: ظرفیت‌های استان برای حمایت از این تیم به کار گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، دوشنبه شب در جلسه بررسی وضعیت تیم فوتبال خاتون بم در لیگ برتر بانوان کشور و جام باشگاه‌های آسیا، از واگذاری پشتیبانی تیم فوتبال خاتون بم به سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان خبر داد و گفت: ظرفیت‌های استان برای حمایت از این تیم و حضور قدرتمند آن در رقابت‌های داخلی و آسیایی به کار گرفته می‌شودغ.

وی با اشاره به افتخارات این تیم افزود: با تصمیم استاندار کرمان و حمایت ایشان و با توجه به ظرفیت‌های ورزشی استان، پشتیبانی از تیم خاتون بم در حوزه باشگاه‌داری و با استفاده از منابع شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی استان به سازمان همیاری شهرداری‌های استان واگذار شد.

وی با بیان اینکه خاتون بم تنها متعلق به مردم شرق استان کرمان نیست، ادامه داد: این تیم متعلق به مردم سراسر استان کرمان است و ما تعصب خاصی نسبت به آن داریم و تلاش می‌کنیم تا حد امکان از ظرفیت‌های استان برای افتخارآفرینی این تیم استفاده شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان بر ضرورت ایجاد ساختاری توانمند و منسجم برای باشگاه تأکید کرد و گفت: تیم نیازمند ساختاری منسجم است تا مسائل مختلف آن به‌صورت مستمر پوشش داده و پیگیری شود و همچنین برنامه‌ای مشخص و مدون برای فصل آینده داشته باشیم.

عطاپور، تصریح کرد: امکانات و ظرفیت‌های دولتی نیز با حمایت استاندار و از طریق ظرفیت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان در اختیار این تیم قرار خواهد گرفت.

حمایت از خاتون بم برای ایجاد شور و نشاط در میان بانوان

فرماندار بم نیز در این جلسه با اشاره به دغدغه استاندار کرمان درباره وضعیت تیم خاتون بم گفت: یکی از دغدغه‌های مهم استاندار، وضعیت این تیم بود که در آستانه ورود به چالش‌های جدی قرار داشت و با حمایت استاندار و تیم مدیریتی ایشان، اتفاقات خوبی برای خاتون بم رقم خورد.

وحدت عیدی، واگذاری تیم به سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان را تصمیمی مناسب دانست و افزود: قهرمانی این تیم برای روحیه بانوان اهمیت زیادی دارد و می‌تواند موجب ایجاد شور، نشاط و امید در میان بانوان شود و ما نیز حمایت خود را از این تیم اعلام می‌کنیم.

استفاده از ظرفیت استان برای موفقیت خاتون بم

مدیرکل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان نیز در این جلسه گفت: با حضور استاندار کرمان، و وعده حمایت و پشتیبانی از تیم خاتون بم، مقرر شد امور این تیم به سازمان همیاری واگذار شود تا با حمایت استاندار بتوانیم از ظرفیت‌های استان برای موفقیت روزافزون تیم استفاده کرده و زمینه ارتقای جایگاه آن را فراهم کنیم.

مجید سعیدی، بر ضرورت هماهنگی و بهره‌گیری از نظرات، تجربیات و پیشنهادهای کارشناسی برای پیشرفت تیم تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط زمین‌های چمن استان کرمان، باید از حداکثر فرصت‌های موجود برای میزبانی مسابقات استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بر این اساس، مقرر شده است بازی‌های خانگی در شهر بم و دیدارهای خارج از خانه در زمین چمن شهید باهنر کرمان برگزار شود و تیم نیز برای آماده‌سازی، یک هفته در کرمان و یک هفته در بم مستقر شود.

مدیرکل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت زمین‌های چمن طبیعی افزود: با بهره‌گیری از این ظرفیت می‌توان حداکثر استفاده را برای آماده‌سازی تیم داشت و برای حضور در مسابقات آسیایی نیز برنامه‌ریزی مناسبی انجام داد.

در این جلسه همچنین موضوعاتی از جمله ایاب‌وذهاب، اسکان، تأمین امنیت، اطلاع‌رسانی مسابقات از طریق کانال‌های رسمی و تبلیغات لازم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6954406

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