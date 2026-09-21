به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، دوشنبه شب در جلسه بررسی وضعیت تیم فوتبال خاتون بم در لیگ برتر بانوان کشور و جام باشگاه‌های آسیا، از واگذاری پشتیبانی تیم فوتبال خاتون بم به سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان خبر داد و گفت: ظرفیت‌های استان برای حمایت از این تیم و حضور قدرتمند آن در رقابت‌های داخلی و آسیایی به کار گرفته می‌شودغ.

وی با اشاره به افتخارات این تیم افزود: با تصمیم استاندار کرمان و حمایت ایشان و با توجه به ظرفیت‌های ورزشی استان، پشتیبانی از تیم خاتون بم در حوزه باشگاه‌داری و با استفاده از منابع شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی استان به سازمان همیاری شهرداری‌های استان واگذار شد.

وی با بیان اینکه خاتون بم تنها متعلق به مردم شرق استان کرمان نیست، ادامه داد: این تیم متعلق به مردم سراسر استان کرمان است و ما تعصب خاصی نسبت به آن داریم و تلاش می‌کنیم تا حد امکان از ظرفیت‌های استان برای افتخارآفرینی این تیم استفاده شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان بر ضرورت ایجاد ساختاری توانمند و منسجم برای باشگاه تأکید کرد و گفت: تیم نیازمند ساختاری منسجم است تا مسائل مختلف آن به‌صورت مستمر پوشش داده و پیگیری شود و همچنین برنامه‌ای مشخص و مدون برای فصل آینده داشته باشیم.

عطاپور، تصریح کرد: امکانات و ظرفیت‌های دولتی نیز با حمایت استاندار و از طریق ظرفیت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان در اختیار این تیم قرار خواهد گرفت.

حمایت از خاتون بم برای ایجاد شور و نشاط در میان بانوان

فرماندار بم نیز در این جلسه با اشاره به دغدغه استاندار کرمان درباره وضعیت تیم خاتون بم گفت: یکی از دغدغه‌های مهم استاندار، وضعیت این تیم بود که در آستانه ورود به چالش‌های جدی قرار داشت و با حمایت استاندار و تیم مدیریتی ایشان، اتفاقات خوبی برای خاتون بم رقم خورد.

وحدت عیدی، واگذاری تیم به سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان را تصمیمی مناسب دانست و افزود: قهرمانی این تیم برای روحیه بانوان اهمیت زیادی دارد و می‌تواند موجب ایجاد شور، نشاط و امید در میان بانوان شود و ما نیز حمایت خود را از این تیم اعلام می‌کنیم.

استفاده از ظرفیت استان برای موفقیت خاتون بم

مدیرکل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان نیز در این جلسه گفت: با حضور استاندار کرمان، و وعده حمایت و پشتیبانی از تیم خاتون بم، مقرر شد امور این تیم به سازمان همیاری واگذار شود تا با حمایت استاندار بتوانیم از ظرفیت‌های استان برای موفقیت روزافزون تیم استفاده کرده و زمینه ارتقای جایگاه آن را فراهم کنیم.

مجید سعیدی، بر ضرورت هماهنگی و بهره‌گیری از نظرات، تجربیات و پیشنهادهای کارشناسی برای پیشرفت تیم تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط زمین‌های چمن استان کرمان، باید از حداکثر فرصت‌های موجود برای میزبانی مسابقات استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بر این اساس، مقرر شده است بازی‌های خانگی در شهر بم و دیدارهای خارج از خانه در زمین چمن شهید باهنر کرمان برگزار شود و تیم نیز برای آماده‌سازی، یک هفته در کرمان و یک هفته در بم مستقر شود.

مدیرکل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمان با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت زمین‌های چمن طبیعی افزود: با بهره‌گیری از این ظرفیت می‌توان حداکثر استفاده را برای آماده‌سازی تیم داشت و برای حضور در مسابقات آسیایی نیز برنامه‌ریزی مناسبی انجام داد.

در این جلسه همچنین موضوعاتی از جمله ایاب‌وذهاب، اسکان، تأمین امنیت، اطلاع‌رسانی مسابقات از طریق کانال‌های رسمی و تبلیغات لازم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.