https://mehrnews.com/x3d7sv ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ کد مطلب 6954348 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ میدانداری مردم بجنورد در شب دویست و پنجم بجنورد- میدانداری مردم مرکز خراسان شمالی در شب دویست و پنجم کماکان تداوم دارد. دریافت 11 MB کد مطلب 6954348 کپی شد مطالب مرتبط هدایتی: جهاد تبیین و خونخواهی سنگینترین وظایف امروز ما است رنجبر: جنگ اخیر تقابل تمدن غرب و گفتمان تمدن اسلامی بود گزارش میدانی خبرنگار مهر از تجمع لنگرودی ها در شب ۲٠۵ تجمع مردم بجنورد در شب دویست و ششم شب دویست و پنجم ایستادگی رودسری ها همزمان با وفات حضرت معصومه (س) برچسبها تجمع مردمی بجنورد آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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