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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

میدان‌داری مردم بجنورد در شب دویست و پنجم

میدان‌داری مردم بجنورد در شب دویست و پنجم

بجنورد- میدان‌داری مردم مرکز خراسان شمالی در شب دویست و پنجم کماکان تداوم دارد.

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کد مطلب 6954348

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