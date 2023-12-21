  1. سلامت
  2. بهداشت
۳۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

پویش ملی سلامت؛

دیابت و فشارخون ۲۰ میلیون ایرانی اندازه گیری شد

بنابر اعلام وزارت بهداشت، بیش از ۲۰ میلیون نفر در «پویش ملی سلامت» غربالگری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، اعلام کرد: ۲۰ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۸۷۲ نفر تا روز پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲ در «پویش ملی سلامت» در زمینه بیماری‌های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور، غربالگری شده‌اند.

از این تعداد ۴۱۳ هزار و ۳۸۴ نفر با احتمال ابتلاء به پرفشاری خون و ۲۵۸ هزار و ۴۰۱ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته یک میلیون و ۴۸ هزار و ۵۸۸ نفر در این پویش غربالگری شدند که از این تعداد ۱۹ هزار و ۵۶۷ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۱۱ هزار و ۹۱ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

منظور از «احتمال دیابت» قند خون ۱۲۶ به بالا و منظور از «احتمال پرفشاری خون»، عدد ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه (۱۴ روی ۹) به بالا است.

پویش ملی سلامت از ۲۰ آبان در کشور آغاز شده و تا ۱۵ دی ۱۴۰۲ ادامه دارد.

در این پویش، دیابت و فشارخون افراد ۱۸ سال به بالا، اندازه گیری و کنترل می‌شود.

کد خبر 5972813
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها