به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که در درگیری‌های امروز در نوار غزه یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی از نوع sky Racing به شماره ۵۲۸ را در شمال نوار غزه سرنگون کرده است.

در ویدئوی گردان‌های قدس اعلام شده است که این پهپاد ساخت شرکت صهیونیستی صنایع نظامی «البیت» است.

مأموریت‌های این پهپاد عبارت است از: ۱. شناسایی مواضع و اهداف برای جنگنده‌ها. ۲. انجام حملات راکتی برای ترور شخصیت‌ها. ۳. جمع آوری داده‌های اطلاعاتی و تصویربرداری رنگی

گردان‌های قدس همچنین اعلام کرد نیروها و ادوات جنگی ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف مسجد الظلال در شرق خان یونس هدف حمله خمپاره‌ای قرار داده است.

رسانه‌ها هم از درگیری شدید مبارزان مقاومت فلسطین با نظامیان اشغالگر صهیونیست در اطراف بیت حانون در شمال نوار غزه خبر داد.

گردان‌های عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس هم اعلام کرد مجاهدانش خانه‌ای را در منطقه الیرموک شهر غزه که گروهی از نظامیان اشغالگر داخل آن مخفی شده بودند، با سلاح مناسب هدف قرار دادند که طی آن ۶ نظامی صهیونیست کشته شده و تعدادی هم زخمی شدند.

مجاهدان گردان‌های قسام همچنین اعلام کردند که هفت خودروی زرهی ارتش رژیم صهیونیستی را در محورهای مختلف نبرد در نوار غزه هدف قرار داده و تلفاتی قطعی به دشمن وارد و تاکید کردند که تعدادی از این خودروها به طور کامل منهدم شده و در آتش سوخته است.