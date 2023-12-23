به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هدف این تحقیق شناسایی آن است که چگونه شرکت‌های آمریکایی تراشه‌های به اصطلاح قدیمی (نیمه‌ رساناهای نسل فعلی وغیره) را تامین می‌کنند، زیرا این وزارتخانه قصد دارد نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار یارانه برای تولید تراشه‌های نیمه‌رسانا اعطا کند.

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد این تحقیق در ماه ژانویه ۲۰۲۴ میلادی آغاز می شود و هدف آن کاهش ریسک های امنیت ملی از سوی چین است و روی استفاده و منبع یابی تراشه های با فناوری قدیمی متمرکز است که در چین تولید شده و در زنجیره ذخایر صنایع حیاتی آمریکا به کار می روند.

این وزارتخانه روز پنج شنبه در گزارشی اعلام کرد چین در دهه گذشته برای صنعت نیمه رسانای خود حدود ۱۵۰میلیارد دلار یارانه فراهم و بازار جهانی را برای شرکت های رقیب آمریکایی و خارجی نامتعادل کرده است.

جینا ریموندو وزیر بازرگانی آمریکا اعلام کرد طی چند سال اخیر نشانه های نگران کننده ای از سوی چین و گسترش شرکت های چینی تولید تراشه های قدیمی و سخت تر شدن رقابت برای شرکت های آمریکایی را شاهد بودیم.

ریموندو هفته قبل نیز اعلام کرد بود وزارت بازرگانی درسال آینده میلادی(۲۰۲۴) بودجه هایی برای تولید تراشه های نیمه رسانا تخصیص می دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد بودجه ای چند میلیارد دلاری می تواند تولید تراشه آمریکا را دگرگون کند.

طبق بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا این تحقیق به ایجاد یک محیط متعادل برای تولید تراشه هایی با فناوری قدیمی تر کمک می کند.

شرکتهای مستقر در آمریکا حدود نیمی از درآمد مربوط به نیمه رسانا در جهان را به خود اختصاص می دهند اما با رقابت شدیدی روبرو هستند.

طبق این گزارش هزینه تولید نیمه رسانا در آمریکا حدود ۳۰تا ۴۵ درصد بالاتر از بقیه جهان است.