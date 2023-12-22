اعلام عدم موافقت اسماعیلی با ممیزی کتاب و حمایت ارشاد از صنعت چاپ

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: حوزه کتاب و ادبیات در این به دلیل شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تعطیلی یکشنبه و تقارن با شب یلدا از اخبار مهم و جریان ساز کمتری نسبت به هفته‌های پیش برخوردار بود. به همین دلیل در گزارش «یک هفته با کتاب» آخرین هفته پاییز ۱۴۰۲ به بررسی چهار خبر مهم پرداخته‌ایم.

عدم موافقت وزیر با قدرت ابزار ممیزی و حمایت از صنعت چاپ از جمله مهم‌ترین اخبار این هفته بوده است.

آغاز یازدهمین پویش کتابخوانی کتاب قهرمان، ادامه پویش کتابخوانی «بخون و بدون» دو خبر مهم دیگری است که در این هفته شاهد آن بوده‌ایم.

آغاز یازدهمین پویش کتابخوانی کتاب قهرمان

یازدهمین پویش کتابخوانی کتاب قهرمان توسط مرکز رسانه‌ای شیرازه با همکاری نشر شهید کاظمی از دوشنبه ۲۷ آذر آغاز شد.

در این دوره از پویش، شرکت‌کنندگان با مطالعه کتاب «هفتاد و دومین غواص» نوشته حمید حسام، با وقایع عملیات کربلای ۴ آشنا می‌شوند. هفتاد و دومین غواص روایت کریم مطهری، فرمانده گردان غواصی جعفر طیار، از دوران کودکی‌اش تا پیروزی انقلاب و آغاز جنگ و حضور جانانه در کنار نیمه گمشده‌اش علی چیت‌سازیان تا رزم‌های آبی است.

ادامه پویش کتابخوانی «بخون و بدون»

پویش کتابخوانی «بخون و بدون» با محوریت کتاب «درآمد پرماجرا» نوشته هرمن پریش از اول آذرماه آغاز به کار کرده و تا پایان اسفندماه ادامه دارد. این کتاب با ترجمه علی اسماعیل پور و مقدمه افشین علا برای گروه سنی ج (چهارم تا ششم ابتدایی) توسط انتشارات بورس منتشر و روانه بازار نشر شده است.

عدم موافقت وزیر ارشاد با قدرت ابزارهای ممیزی

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنجاه و ششمین جلسه هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی که صبح سه شنبه ۲۸ آذر ماه برگزار شد گفت: در موضوع کتاب نباید محتواهایی را ترویج دهیم که مخالف منطق حکمرانی فرهنگی و منویاتی است که به لحاظ ارزش‌های انقلابی دنبال می‌کنیم. من چندان موافق نیستم که ابزارهای ممیزی قدرت پیدا کند، چراکه حوزه کتاب حوزه نخبگی است؛ اما در حوزه اشاعه و ترویج، باید سیاست‌های حاکمیت را دنبال کنیم. امیدوارم در مجموعه نهاد نیز به این موضوع بیش از پیش دقت شود تا کتاب‌هایی خریداری و ترویج شود که به ارتقای دانش معرفتی، دانش مهارتی و… بیانجامد و موافق نظام آرمانی ما باشد.

اعلام حمایت ارشاد از صنعت چاپ

مراسم تجلیل از ایثارگران صنعت چاپ سه‌شنبه ۲۸ آذر با حضور یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزار شد.

به‌گفته احمدوند، وزرای صمت و ارشاد در این دولت در کنار هم فعالیت‌های حوزه صنعت چاپ را پیش می‌برند، متولی حوزه چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما از ظرفیت همه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها برای پیشرفت این صنعت بهره خواهد برد، همدلی و یکرنگی خوبی هم بین دولت و اجزای مختلف آن برای رشد صنعت چاپ وجود دارد.