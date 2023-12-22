علی‌اکبر بسطامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به رایزنی‌های متعدد صورت گرفته با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی و دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه و دستور منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به کارشناسان مربوطه برای تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان مهرانی بابت خسارت‌های ناشی از سیل و تگرگ، طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد.

در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، به دلیل بارش شدید تگرگ، باران و جاری شدن سیل، بیش از ۸۰ درصد زمین‌های کشاورزی شهرستان مهران دچار خسارت‌های سنگین و از بین رفتن محصولات گندم، جو و سایر محصولات کشاورزی شدند.

با توجه به اینکه تأمین تسهیلات از سوی بانک مرکزی برای کشاورزان خسارت‌دیده، نیازمند صدور دستورات لازم از سوی مسئولان ارشد استانی و کشوری است.